Katil İsrail katliamını sürdürüyor: Gazze'ye 69 gündür bomba yağıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 69. güne girildi. Bölgede her noktayı vuran katil İsrail ordusu, havadan, karadan, denizden Gazze Şeridi'ni abluka altında tutmaya devam ederken, can kaybının 18 bin 608'e ulaşmasına neden olan saldırılarda, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ABD'nin Gazze Şeridi'ndeki savaşta İsrail'e verdiği “sürekli desteğin” altını bir kez daha çizdi.

Austin'in ayrıca sivillerin korunması ve Gazze Şeridi'ne insani yardımın artırılması ihtiyacını yinelediği aktarılan açıklamada, bölgede acil ateşkes isteyen küresel talebe değinilmedi.