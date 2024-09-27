Katil İsrail Lübnan'da 10 noktayı vurdu: Gerçekleşen hava saldırısında Beyrut'un güneyi hedef alındı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda konuşma yapmak için kürsüye çıkan katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, protestolarla karşılandı. Katil Netanyahu, New York sokaklarındaki çok sayıda protestocunun arasından geçerek BM binasına geldi. Gazze Kasabı Netanyahu’nun kürsüde konuşmaya başlamasının ardından Türk heyeti ve birçok delegasyon salonu terk etti. Netanyahu kürsüdeyken salondan bazı seslerin yükseldiği de duyuldu.