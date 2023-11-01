Katil İsrail ordusu karada hezimete uğradı: Netanyahu'dan katliama devam sözü

Terör devleti İsrail’in BM’deki daimi temsilcisi Gilad Erdan da Gazze’de hayvanlarla mücadele ettiklerini söyleyen eski temsilci Dan Gillerman gibi faşist kafatasçı bir Siyonist. “Dünyanın en ahlaklı ordusunu ve devletini temsil ediyorum” diyen Erdan, birkaç gün önce BM Genel Kurulu’na tuğlayla gelmişti. BM rakamlarına göre İsrail’in 24 gün içinde şu ana kadar en az 3342’si çocuk binlerce sivili katletmelerinin sebebini şöyle anlatıyordu: “İnanabiliyor musunuz, her gün bize bu tuğlaları atıyorlar.”