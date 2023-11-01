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Katil İsrail ordusu karada hezimete uğradı: Netanyahu'dan katliama devam sözü

Terör devleti İsrail'in katil Başbakanı Binyamin Netanyahu sosyal medyadan yayınladığı video mesajıyla hezimeti kabul ettiğini belirtti. 'Zorlu bir savaşın içindeyiz' ifadelerini kullanan Netanyahu, kara saldırısında kayıp verdiklerini belirtirken katliama devam etme sözü verdi.

13:02 - 1/11/2023 Çarşamba
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Binyamin Netanyahu

Binyamin Netanyahu

Terör devleti İsrail'in katil Başbakanı
Binyamin Netanyahu
, sosyal medya hesabından video mesaj yayınladı. Netanyahu mesajında,
"Zorlu bir savaşın içindeyiz. Uzun bir savaş olacak. Bunda önemli kazanımlarımız var ama aynı zamanda acı kayıplarımız da var."
diyerek kara saldırısında hezimete uğradıklarını itiraf etti.

Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Netanyahu kayıpları hakkında bilgi verdi.


Savaşın zorlu olduğunu belirten Netanyahu, Önemli kazanımları olduğunu iddia ederken kara operasyonunda darbe yediklerini de itiraf etti.


Netanyahu açıklamalarında;
" Askerlerimizin her birinin bir dünya olduğunu biliyoruz. Bütün İsrail milleti sizi, aileleri, kalplerimizin derinliklerinden kucaklıyor. Bu büyük acınızda hepimiz yanınızdayız."
ifadelerini kullandı.

"Askerlerimiz haksız bir savaşta, ev savaşında şehit oldular." diyen Netanyahu,
"Siz İsrail vatandaşlarına söz veriyorum: Görevimizi yerine getirene kadar devam edeceğiz, zafere kadar devam edeceğiz."
dedi.





#Binyamin Netanyahu
#İsrail
#Gazze
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