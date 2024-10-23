Katil İsrail ordusunda deprem: Çok sayıda asker açığa alındı

Geçtiğimiz hafta 130 İsrailli askerin Gazze kasabı Netanyahu'nun hükümetine, Gazze'deki esir takası konusunda adım atılmadığı takdirde askerlik hizmeti vermeyeceklerini belirten bir mektup imzalamasının ardından soykırımcı İsrail ordusu birçok askeri görevden aldı.
Gazze'de ağır bir yenilgi alan ve Kassam Tugayları'nın direnişi karşısında çaresiz kalan İsrail ordusu çözülüyor.
Geçtiğimiz hafta, 130 İsrailli asker, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine hitaben bir mektup imzalayarak, Gazze'de esir takası sürecinde ilerleme kaydedilmediği sürece askerlik hizmetine devam etmeyeceklerini bildirmişti.
"Artık hizmet veremeyeceğimizi beyan ediyoruz"
Mektup şu ifadeler yer aldı;
Çok ayıda asker görevden alındı
- Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde esir takası konusunda anlaşma sağlanmadığı takdirde askerlik görevini yerine getirmeyi reddeden birçok askeri görevden aldığı öğrenildi.
Mektubu imzalayan bir asker, ordu tarafından yapılan telefon görüşmesinin bir "tehdit" niteliği taşıdığını ileri sürerken, başka bir asker ise tabur komutanının kendisini uzun süre telefonda azarlayıp görevden uzaklaştırıldığını söylediğini aktardı.
İsrail'in tahminlerine göre, Hamas Gazze Şeridi'nde 101 İsrailliyi esir tutuyor. Hamas ise İsrail'in Gazze'deki saldırılarında çok sayıda esirin öldüğünü öne sürmüştü.