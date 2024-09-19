Katil İsrail ordusunun Cenin'in Kabatiya beldesine baskınında 3 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin kentinin Kabatiya beldesine düzenlediği baskında 3 Filistinli hayatını kaybetti, 4'ü yaralandı.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri Cenin kentindeki Kabatiya beldesine baskın düzenledi. İsrail askerleri burada Filistinlilere ait bir evi kuşattı.
İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz kullanması sonucu okul çevresinde onlarca öğrenci boğulma tehlikesi yaşarken, olaylar öğrenciler arasında paniğe yol açtı.
Filistin Kızılayı İsrail askerlerinin, ekiplerinin kuşatılan eve ulaşmasını engellediğini aktardı.
Kabatiya beldesine dün de baskın düzenleyen İsrail askerleri bir Filistinliyi gözaltına almıştı.