Katil İsrail ordusunun Cenin'in Kabatiya beldesine baskınında 3 Filistinli hayatını kaybetti

Görgü tanıklarının aktardığına göre, kuşatma altındaki evin yakınında ve okulun çevresinde omuz ve dizinden gerçek kurşunla 2 kişi yaralandı. Ayrıca askeri aracının bir kamu aracına çarpması sonucu 2 kişi daha yaralandı. Söz konusu 4 yaralı ambulansla hastaneye nakledildi.