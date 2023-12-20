Katil İsrail son 24 saatte Gazze'de 300'dan fazla yere saldırı düzenledi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 19 bin 667 Filistinli öldürüldü, 52 binden fazla kişi de yaralandı.