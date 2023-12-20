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Dünya

Katil İsrail son 24 saatte Gazze'de 300'dan fazla yere saldırı düzenledi

İsrail ordusu, son 24 saatte abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 300'den fazla yere saldırı düzenlediğini duyurdu.

11:26 - 20/12/2023 Çarşamba
AA
İşgalci İsrail saldırılarından sonra Gazze.
İşgalci İsrail saldırılarından sonra Gazze.

Dünyadan gelen ateşkes çağrılarına rağmen İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sürdürüyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinin yanı sıra güneyindeki Han Yunus'a kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, bölgeye yönelik bombardımanlarına devam ediyor.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte hava, kara ve denizden düzenlenen saldırılarda Gazze'de 300'den fazla yerin bombalandığı bildirildi.

Vurulan yerlerin Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait "hedefler" olduğu iddia edildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 19 bin 667 Filistinli öldürüldü, 52 binden fazla kişi de yaralandı.

#Gazze Şeridi
#İsrail
#Filistin
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