Katil İsrail yine okul bombaladı: Aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti

Katil İsrail'in Gazze'de yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir okulu bombalaması sonucu ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti.
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Katil İsrail'in işgal ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula saldırı düzenledi. İşgalcilerin gerçekleştirdiği saldırıda ikisi çocuk olmak üzere 5 Filistinli hayatını kaybetti.
Gazze’de 1 yıldır soykırım yapan İsrail, dünyanın ve İslam ülkelerinin “sessizliği”nden cesaret alarak savaşı bölgeye yayıyor. Önceki gece Lübnan’daki 52 noktaya bombardıman düzenleyen İsrail, dün başkent Beyrut’u vurdu. BM, Suriye’yi de içine alacak bölgesel bir savaş tehlikesi olduğuna dikkat çekti. Ürdün ve Mısır alarmda.
Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 41 bin 182 Filistinli hayatını kaybetti, 95 bin 280 kişi yaralandı.
İsrail’in Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin’e bağlı Kabatiye beldesinde katlettiği Filistinli gençlerin sayısı 7’ye ulaştı. Baskınlarda bir evi kuşatan askerler, katlettiği gençlerin naaşlarını sürükleyerek damdan aşağı attı. Hamas, vahşeti “İsrail’in uluslararası toplumun sessizliği ve ABD’nin siyasi ve askeri koruması altında gerçekleştirdiği suçlar zincirinin bir halkası” olarak niteledi.
Soykırımcı İsrail 348 gündür Gazze’de katliam yapıyor. Soykırımda sınır tanımayan Siyonistler, yemek yemeye hazırlanan bir ailenin bulunduğu evi bombalayarak bütün aileyi katletti. Aileden geriye kalan küçük Gazzeli çocuk, “Vallahi evdeydim, vallahi oturuyorduk, evdekiler yemek pişiriyorlardı, günahları neydi? Onlar pişiriyorlardı, biz yemek istiyorduk, biz yaşamak istiyorduk. Bir füze düştü eve. Allah'ım, Siyonistlerden bizim adımıza çok büyük bir intikam al. Allah Arap hükümdarlardan intikamımızı alsın.” sözleriyle soykırıma sessiz kalan Arap ülkelerini Allah’a şikayet etti.