Katil İsrail yine okul bombaladı: Aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti

Soykırımcı İsrail 348 gündür Gazze’de katliam yapıyor. Soykırımda sınır tanımayan Siyonistler, yemek yemeye hazırlanan bir ailenin bulunduğu evi bombalayarak bütün aileyi katletti. Aileden geriye kalan küçük Gazzeli çocuk, “Vallahi evdeydim, vallahi oturuyorduk, evdekiler yemek pişiriyorlardı, günahları neydi? Onlar pişiriyorlardı, biz yemek istiyorduk, biz yaşamak istiyorduk. Bir füze düştü eve. Allah'ım, Siyonistlerden bizim adımıza çok büyük bir intikam al. Allah Arap hükümdarlardan intikamımızı alsın.” sözleriyle soykırıma sessiz kalan Arap ülkelerini Allah’a şikayet etti.