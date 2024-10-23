Katil İsrail yine okula sığınanları hedef aldı: 3 kişi hayatını kaybetti

Katil İsrail, saldırılarını sürdürüyor.
İsrail ordusunun Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulu bombalaması sonucu, ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybetti.
Görgü tanıkları, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Ez-Zehra Okulu'nu hedef aldığını ve okulda binlerce yerinden edilen Filistinlinin bulunduğunu aktardı.
Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesinden bir kaynak da İsrail ordusunun yerinden edilenlerin sığındığı okula yönelik saldırısında hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi ile yaralıların hastaneye getirildiğini söyledi.
#İsrail
#Gazze
#Ez-Zehra Okulu