Katil İsrail yine okula sığınanları hedef aldı: 3 kişi hayatını kaybetti

Görgü tanıkları, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Ez-Zehra Okulu'nu hedef aldığını ve okulda binlerce yerinden edilen Filistinlinin bulunduğunu aktardı.

Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesinden bir kaynak da İsrail ordusunun yerinden edilenlerin sığındığı okula yönelik saldırısında hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi ile yaralıların hastaneye getirildiğini söyledi.