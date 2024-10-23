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Katil İsrail yine okula sığınanları hedef aldı: 3 kişi hayatını kaybetti

Katil İsrail yine okula sığınanları hedef aldı: 3 kişi hayatını kaybetti

14:3623/10/2024, Çarşamba
AA
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Katil İsrail, saldırılarını sürdürüyor.
Katil İsrail, saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusunun Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulu bombalaması sonucu, ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Ez-Zehra Okulu'nu hedef aldığını ve okulda binlerce yerinden edilen Filistinlinin bulunduğunu aktardı.

Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesinden bir kaynak da İsrail ordusunun yerinden edilenlerin sığındığı okula yönelik saldırısında hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi ile yaralıların hastaneye getirildiğini söyledi.


#İsrail
#Gazze
#Ez-Zehra Okulu

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