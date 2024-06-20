|
Dünya

Katil İsrail'den 33 Filistinliye işkence

7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdüren soykırımcı İsrail ordusu, saldırılar sırasında alıkoydu 33 Filistinliyi serbest bırakırken, hastaneye ulaşan esirlerin vücutlarında işkence izleri tespit edildi.

12:32 - 20/06/2024 Thursday
AA
Arşiv
Arşiv

Katil İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana tam abluka altına aldığı Gazze'de saldırılarına devam ediyor.


Hedef gözetmeksizin bombalamayı sürdüren İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik kara saldırılarında alıkoyduğu 33 Filistinliyi serbest bıraktı.


Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah'ın doğusunda serbest bırakılan Filistinliler, kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ulaştı.


Vücutlarında işkence izlerine rastlandı


Sağlık alanından kaynaklar, hastaneye ulaşan Filistinlilerin zayıf düştüklerini ve vücutlarında işkence izlerinin görüldüğünü söyledi.


İsrail ordusu daha önce de Gazze'de alıkoyduğu Filistinlileri serbest bırakmış, serbest kalan Filistinliler, alıkonuldukları süre boyunca İsrail askerlerinin darp, işkence, hakaret ve aşağılamasına maruz kaldıklarını söylemişti.


33 Filistinli serbest bırakıldı


İsrail ordusu, aralarında çocuk, kadın, gazeteci, sağlık çalışanı olmak üzere Gazze'de binlerce Filistinliyi alıkoydu, bunlardan bir kısmını serbest bırakırken, kalanların akıbetinin ne olduğu bilinmiyor.


Can kaybı 37 bin 396'ya yükseldi


İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 396 Filistinli öldürüldü, 85 bin 523 kişi yaralandı.


Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.




#Filistin
#İsrail
#Gazze
2 hours ago
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İBB Halk Ekmek'e yüzde 60 zam yaptı! İşte zam sonrası yeni ekmek fiyatları