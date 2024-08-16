Katil İsrail'den Batı Şeria'daki yerleşimci terörü ile ilgili dalga geçer gibi açıklama

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bir grup İsrailli yerleşimcinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Kalkilya kentindeki Cit köyüne saldırdığı ifade edildi. Açıklamada, ev ve arabaları yakarak köy sakinlerine saldırdığı belirtildi.
Bir kişinin öldüğü ve bir kişinin de ağır yaralandığı saldırı ile ilgili olarak açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Bu akşam Jit köyünde meydana gelen ve köye giren İsrailliler tarafından cana ve mala zarar verilmesini de içeren ayaklanmaları ciddiye alıyorum. Terörizmle mücadele edenler IDF ve güvenlik güçleridir, başka hiç kimse değildir. Herhangi bir suç eyleminden sorumlu olanlar yakalanacak ve yargılanacaktır” dedi.
"Saldırıyı kınıyoruz bu İsrail'in politikası değildir"
Terör devleti İsrail'in eli kanlı Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise dalga geçer gibi açıklamada bulundu.