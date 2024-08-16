Katil İsrail'den Batı Şeria'daki yerleşimci terörü ile ilgili dalga geçer gibi açıklama

“Samiriye'de akşam saatlerinde meydana gelen olayları şiddetle kınıyorum. Bu, özellikle hassas ve zor bir dönemde yasalara saygılı yerleşimciler topluluğuna ve yerleşimin bütününe ve İsrail'in dünyadaki adına ve statüsüne zarar veren aşırı bir azınlıktır. Bu bizim yolumuz değildir ve kesinlikle Tevrat ve Yahudiliğin yolu da değildir. Kolluk kuvvetleri bu ciddi olguya karşı derhal harekete geçmeli ve yasaları çiğneyenleri adalete teslim etmelidir”