Katil İsrail'den bir katliam daha! Gazze'de 2 okulu vurdu: En az 25 Filistinli şehit oldu

İşgalci ve katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yerinden edilen sivillerin sığındığı iki okula saldırı düzenledi, 25 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.
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İsmail Heniyye’nin Tahran’da uğradığı suikast sonrası Türk medyasını İran İsrail savaşı çıktı mı, çıkacak mı, tartışmaları kapladı gitti. Dünyada durum nedir, diye baktım. Gördüm ki tenisin babaları emekliye ayrıldıktan sonra Djokovic’in ilk defa olimpiyat altın madalyası kazanma şansı yakalaması gündemin asıl maddelerinden. Hani bir klişe var ya; adamlarda gündem yok bizde gündem gün içinde bile değişiyor biçiminde… Adamlar açısından durumu; gündemlerini kendileri seçmek özgürlüğünü kullandıkları
İşgalci İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı saldırıları dünyaya aktaran gazeteciler, saldırıların başta gelen hedeflerinden biri oldu. Perşembe günü, El-Cezire muhabirleri İsmail Gul ve Rami el- Rifi'yi pusuya düşürerek öldüren işgal kuvvetlerinin 10 ayda öldürdüğü gazeteci sayısı 165'e ulaştı.
İşgalci İsrail güçleri, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesinin avlusunda bulunan çadırlarda kalan Filistinlileri hedef aldı.Saldırıda en az 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile yaptığı görüşmede, İsrail'in Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi Tahran'da hedef alarak İran'a karşı "büyük kırmızı çizgiyi" aştığını ve ülkesinin Tel Aviv'e "kesin yanıt vereceğini" ifade etti.
Terör devleti İsrail cezaevlerinde, 7 Ekim 2023'ten ağustosun başına kadar 250'si çocuk, 86'sı kadın yaklaşık 10 bin Filistinlinin tutulduğu belirtildi. İsrail cezaevlerinde tutulan Filistinlilerin 250'sinin çocuk, 86'sının kadın olduğu belirtildi.
Siyonist İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yürüttüğü soykırım politikası aralıksız sürüyor. 30 binden fazla insanı katleden katil askerler 10 bin sivili de yaraladı. Yüz binlerce evi kullanılmaz hale getiren Soykırım rejimi, 2 milyona yakın Gazzeliyi evinden zorla çıkardı. Sürekli güvenli bölge arayışı içinde olan Filistinli Müslümanlar aylardır bozulan altyapı, yardımların ulaşamaması gibi nedenlerden dolayı açlık ve salgın hastalıklarla mücadele ediyor. Savaş hukukunu dahi hiçe sayan terör devleti İsrail, Gazze Şeridi'ndeki neredeyse bütün hastaneleri kullanılmaz hale getiriyor.