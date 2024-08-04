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Dünya

Katil İsrail'den bir katliam daha! Gazze'de 2 okulu vurdu: En az 25 Filistinli şehit oldu

Terör devleti İsrail işgal ve katliamlarına ara vermeden devam ediyor. Katil İsrail ordusu, Gazze'de iki okulu hedef aldı. En az 25 Filistinlinin şehit olduğu öğrenildi.

16:51 - 4/08/2024 Pazar
Güncelleme: 17:06 - 4/08/2024 Pazar
Yeni Şafak

İşgalci ve katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yerinden edilen sivillerin sığındığı iki okula saldırı düzenledi, 25 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ayrıntılar geliyor...



#İsrail
#Gazze
#Saldırı
#Şehit
28 dakika önce
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