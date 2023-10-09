Katil İsrail'den katliam hazırlığı: Sınırda tansiyon yükseliyor işgalci güçler Gazze Şeridi'ne yığınak yapıyor

Hamas'ın siyonist işgale karşı başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonu ile büyük kayba uğrayan işgalci İsrail, Gazze Şeridi sınırında katliam hazırlığı yapıyor. İşgalci güçlere ait buldozerler bölgede yeni siperler kazıyor. Bölgeye yerleştirilen top ve obüslerin namlusu Gazze'ye çevrilmiş durumda.

Öte yandan Gazze sınırına yakın bölgelere çok sayıda İsrail askeri ve polisi konuşlandırılmış durumda.

Ayrıca bölgedeki bazı yollarda işgalci İsrail güçlerinin kontrol noktaları bulunuyor. İşgalci güçler bölgede zaman zaman da devriye atıyor. Tüm bu yaşanan gelişmelerin ardından bölgede tansiyon giderek yükseliyor.