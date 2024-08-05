Katil İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı: 2 ölü

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ali Karadaği, katil İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma ilişkin tvnet'e röportaj verdi. Ali Karadaği röportajda, Batılı soykırım sevicilerin işgalci İsrail'i her türlü noktada desteklemesine rağmen Gazze'de başarılı olamamasını, ''Kendisini çok büyük bir devlet gibi gören İsrail'in, başta Amerika, İngiltere ve dünyanın en önemli güçleri yanında ama İsrail birkaç aydan beri küçücük bir Gazze bölgesinde istedikleri hedeflere asla ulaşamadılar. Bu gösteriyor ki İsrail bu süreçte kesinlikle başarılı olamamıştır.'' ifadeleriyle anlattı.