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Dünya

Katil İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı: 2 ölü

Terör devleti İsrail'in eli kanlı ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

09:33 - 5/08/2024 Pazartesi
AA
Arşiv
Arşiv

Lübnan resmi ajansı NNA'da yayımlanan habere göre İsrail ordusu, Lübnan'ın Meysel Cebel beldesine hava saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırı sonucu biri Hizbullah bünyesindeki “İslami Sağlık Heyeti” mensubu 2 kişinin öldüğü kaydedildi.

NNA'nın geçtiği başka bir haberde de İsrail savaş uçaklarının Kefr Killa beldesini bombaladığı aktarıldı.



Gazze'de yeni soykırım: Katil İsrail sivillerin sığındığı okulu bombaladı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin batısında yerinden edilenlerin sığındığı iki okula düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 25 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin batısındaki Nasır Mahallesi'nde yer alan ve zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Hasan Selame Okulu ile Nasr Okulu'na eş zamanlı bir dizi saldırı düzenledi. Saldırıya hedef olan iki okulda, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile Gazze kentine düzenlediği saldırılarda evleri yıkılan yüzlerce sivilin bulunduğu belirtildi. Sağlık kaynakları ise saldırılarda ilk belirlemelere göre 25 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, çoğu çocuk çok sayıda kişinin de yaralandığını aktardı.


#Lübnan
#İsrail
#Hizbullah
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