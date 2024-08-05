Katil İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı: 2 ölü

Lübnan resmi ajansı NNA'da yayımlanan habere göre İsrail ordusu, Lübnan'ın Meysel Cebel beldesine hava saldırısı gerçekleştirdi.
Saldırı sonucu biri Hizbullah bünyesindeki “İslami Sağlık Heyeti” mensubu 2 kişinin öldüğü kaydedildi.
NNA'nın geçtiği başka bir haberde de İsrail savaş uçaklarının Kefr Killa beldesini bombaladığı aktarıldı.
Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ali Karadaği, katil İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma ilişkin tvnet'e röportaj verdi. Ali Karadaği röportajda, Batılı soykırım sevicilerin işgalci İsrail'i her türlü noktada desteklemesine rağmen Gazze'de başarılı olamamasını, ''Kendisini çok büyük bir devlet gibi gören İsrail'in, başta Amerika, İngiltere ve dünyanın en önemli güçleri yanında ama İsrail birkaç aydan beri küçücük bir Gazze bölgesinde istedikleri hedeflere asla ulaşamadılar. Bu gösteriyor ki İsrail bu süreçte kesinlikle başarılı olamamıştır.'' ifadeleriyle anlattı.
Katil İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik yıkıcı saldırıları 303 gündür sürerken Siyonistlerin Gazze kentinin batısındaki Nasr Mahallesi'nde bulunan ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı iki okula düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 30 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının olduğu bildirildi. Ölü ve yaralılar el-Ehli Baptist Hastanesi'ne nakledildi.
Terör devleti İsrail cezaevlerinde, 7 Ekim 2023'ten ağustosun başına kadar 250'si çocuk, 86'sı kadın yaklaşık 10 bin Filistinlinin tutulduğu belirtildi. İsrail cezaevlerinde tutulan Filistinlilerin 250'sinin çocuk, 86'sının kadın olduğu belirtildi.
İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile yaptığı görüşmede, İsrail'in Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi Tahran'da hedef alarak İran'a karşı "büyük kırmızı çizgiyi" aştığını ve ülkesinin Tel Aviv'e "kesin yanıt vereceğini" ifade etti.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin batısında yerinden edilenlerin sığındığı iki okula düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 25 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin batısındaki Nasır Mahallesi'nde yer alan ve zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Hasan Selame Okulu ile Nasr Okulu'na eş zamanlı bir dizi saldırı düzenledi. Saldırıya hedef olan iki okulda, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile Gazze kentine düzenlediği saldırılarda evleri yıkılan yüzlerce sivilin bulunduğu belirtildi. Sağlık kaynakları ise saldırılarda ilk belirlemelere göre 25 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, çoğu çocuk çok sayıda kişinin de yaralandığını aktardı.