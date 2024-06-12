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Katil İsrail'e füze yağmuru: Hizbullah en büyük saldırılarından birini gerçekleştirdi

Terör devleti İsrail’e misillemede bulunan Hizbullah, 7 Ekim sonrası İsrail’in kuzeyine en büyük füze saldırılarından birini gerçekleştirdi. Söz konusu füze saldırıları, İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın saha komutanı Talib Sami Abdullah'ın öldürülmesinden sonra geldi.

10:39 - 12/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 11:09 - 12/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Hizbullah, İsrail'e yönelik en büyük saldırılarından birini gerçekleştirdi. (Arşiv)
Hizbullah, İsrail'e yönelik en büyük saldırılarından birini gerçekleştirdi. (Arşiv)

Terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken İsrail’e misillemede bulunan Hizbullah, 7 Ekim sonrası İsrail’in kuzeyine en büyük füze saldırılarından birini gerçekleştirdi.


Söz konusu füze saldırıları, İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın saha komutanı Talib Sami Abdullah'ın öldürülmesinden sonra geldi.

Hizbullah, İsrail saldırısında "saha komutanının" öldüğünü duyurmuştu

Hizbullah Hareketi, İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırısında bir saha komutanı olmak üzere 4 mensubunun öldüğünü açıkladı.


Açıklamada, unvanı için "komutan" ifadesi kullanılan Talib Sami Abdullah'ın yanı sıra Muhammed Hüseyin Sabra, Ali Selim Sufan ve Hüseyin Kasım Hamid'in hayatını kaybettiği ifade edildi.

Lübnan yerel medyasında geçen haberlerde ise Abdullah'ın 1969'da Lübnan'ın güneyindeki Adşit köyünde doğduğu ve Hizbullah'ın güney bölgesindeki önde gelen saha komutanlarından olduğu aktarıldı.


Abdullah ve diğer Hizbullah mensuplarının,
İsrail'in gece saatlerinde sınırdan yaklaşık 15 kilometre mesafedeki Cuvaya köyüne düzenlediği hava saldırısında öldükleri kaydedildi.

İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalardan bu yana Hizbullah daha önce de bir saha komutanının hayatını kaybettiğini duyurmuştu. İsrail 8 Ocak'ta düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın saha komutanı Visam Hasan Tavil'i öldürmüştü.


İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattında yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 339'a yükseldi.



#İsrail
#Hizbullah
#füze
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