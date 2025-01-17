Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Katil İsrail'in ateşkesin duyurulmasından sonra düzenlediği saldırılarda 101 kişi hayatını kaybetti

Katil İsrail'in ateşkesin duyurulmasından sonra düzenlediği saldırılarda 101 kişi hayatını kaybetti

13:0717/01/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Katil İsrail, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.
Katil İsrail, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

İsrail'in ateşkesin duyurulmasından sonra düzenlediği saldırılarda 27'si çocuk, 31'i kadın, 101 Filistinli hayatını kaybetti, en az 264 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının duyurulmasından bu yana 27'si çocuk ve 31'i kadın, 101 Filistinlinin öldürüldüğünü bildiren Basal, hayatını kaybedenlerin 82'sinin Gazze kentinden olduğu bilgisini paylaştı.

Basal, saldırılar sonucu yaralananların sayısının da 264 olduğunu aktardı.


İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir salınacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

İsrail, Hamas'ı suçlayıp anlaşmanın onayını ertelerken, Hamas ateşkese bağlı olduğunu duyurdu.

#İsrail
#Hamas
#Filistin

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BİM'de halı ve koltuk yıkama makinesi bugün satışta! BİM 17 Ocak Cuma haftanın aktüel ürünleri yayınlandı