Katil İsrail'in Gazze'de öldürdüğü masum sivil sayısı 39 bin 897'ye yükseldi

Bakanlık, son 48 saatte 142 sivilin saldırılarda yaşamını yitirdiğini, 150 sivilin ise yaralandığını açıkladı.
Hayatını kaybedenlerden 107'sinin kimliği belirlendi.
Katil İsrail'in saldırılarının 311'inci gününde yıkılan binaların enkazında hala sivillerin bulunduğu, İsrail'in kontrol ettiği bölgelerden ambulans ve sağlık ekiplerinin ulaşımının kısıtlı olduğu bilgisi paylaşıldı.
İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas'la ateşkes ve esir takası anlaşması yapmak yerine Gazze topraklarını işgal ederek göçü teşvik etmeleri gerektiğini söyledi.KUDÜS (AA) - İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas'la ateşkes ve esir takası anlaşması yapmak yerine Gazze topraklarını işgal ederek göçü teşvik etmeleri gerektiğini söyledi.
İsrail’in saldırıları durmadan devam ediyor. Gazze halkı ise dünyada eşi benzeri olmayan bir direniş sergiliyor. İsrail, Gazze’nin bütün hafızasını silmeyi amaçlıyor. Bnu yaparken de Gazze’nin sadece Müslüman kimliğini değil Hristiyan kimliğini de hedef alıyor. İsrail geçtiğimiz günlerde dünyanın en eski üçünü kilisesi olduğu düşünülen Gazzeli Aziz Porfirios Kilisesi’ne roket attı. Bu İsrail’in kiliseye ilk saldırısı değil. Daha önce de bu kiliseye roket atılmıştı. Bu ikinci saldırıda da kilise
Katil İsrail’in Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Al Jazeera televizyonunun Gazze'deki muhabiri Enes eş-Şerif’i açıkça hedef gösterdi. 311 günden bu yana mazlum Filistinlilerin sesi olan muhabir Enes eş-Şerif’i tüm dünyanın gözü önünde ölümle tehdit etti. Ayrıca Al Jazeera televizyonu dün yaptığı yazılı açıklamada, İsrail Ordu Sözcüsü Adraee'nin Şerif'e yönelik kışkırtmasını kınayarak, bu açıklamasının sadece Şerif'in karakterine ve dürüstlüğüne yönelik bir saldırı değil, aynı zamanda gerçeği bastırmak ve Gazze'deki olayları cesurca aktaran basın mensuplarını susturmaya yönelik açık bir girişim olduğunu belirtmişti.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun Gazze Şeridi'ndeki muhabiri Enes eş-Şerifi'i açıkça hedef gösterdi. Adraee, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Hamas ile İslami Cihad hareketlerinin mensuplarının Gazze Şeridi'ndeki okullarda saklandığını iddia ederek, Al Jazeera Muhabiri Şerifi'i de bunların üstünü örtmekle suçladı.
Terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Batı Şeria'da yer alan Cenin Mülteci Kampı'nın boşaltılması ve kampta Gazze Şeridi'nde olduğu gibi hareket edilmesi gerektiğini savundu. Mülteci kamplarını 'şer merkezi' olarak niteleyen soykırımcı Katz, 'kampların Filistin'in değil İran'ın kontrolü altında olduğunu' iddia etti.
Soykırımcı İsrail, on aydır masum Filistinlilere yaptığı katliamlarına devam ediyor. İşgalci İsrail Gazze’nin Han Yunus kentinde yer alan Hamad bölgesindeki Filistinlilere havadan broşürler atarak tahliye uyarısı yaptı. Uyarının ardından çok sayıda Gazzeli aile, kentin batısında yer alan el-Mevasi bölgesine göç etmeye başladı.
İşgalci İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik yıkıcı saldırıları 310 gündür devam ederken katillerin Gazze'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na yönelik saldırısında Hamdan ailesi bombaların hedefi oldu. Hain saldırı sonrası olay yerinde çıkan yangına ekipler müdahale ederken enkaz altında arama kurtarma çalışması yürütüldü. Saldırı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar, Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.