Katil İsrail'in Gazze'de öldürdüğü masum sivil sayısı 39 bin 897'ye yükseldi

İsrail’in saldırıları durmadan devam ediyor. Gazze halkı ise dünyada eşi benzeri olmayan bir direniş sergiliyor. İsrail, Gazze’nin bütün hafızasını silmeyi amaçlıyor. Bnu yaparken de Gazze’nin sadece Müslüman kimliğini değil Hristiyan kimliğini de hedef alıyor. İsrail geçtiğimiz günlerde dünyanın en eski üçünü kilisesi olduğu düşünülen Gazzeli Aziz Porfirios Kilisesi’ne roket attı. Bu İsrail’in kiliseye ilk saldırısı değil. Daha önce de bu kiliseye roket atılmıştı. Bu ikinci saldırıda da kilise