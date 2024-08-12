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Dünya

Katil İsrail'in Gazze'de öldürdüğü masum sivil sayısı 39 bin 897'ye yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 39 bin 897 sivilin hayatını kaybettiğini, 92 bin 152 sivilin ise yaralandığını duyurdu.

14:30 - 12/08/2024 Pazartesi
DHA
Arşiv
Arşiv

Bakanlık, son 48 saatte 142 sivilin saldırılarda yaşamını yitirdiğini, 150 sivilin ise yaralandığını açıkladı.

Hayatını kaybedenlerden 107'sinin kimliği belirlendi.

Katil İsrail'in saldırılarının 311'inci gününde yıkılan binaların enkazında hala sivillerin bulunduğu, İsrail'in kontrol ettiği bölgelerden ambulans ve sağlık ekiplerinin ulaşımının kısıtlı olduğu bilgisi paylaşıldı.


#Gazze
#Filistin
#İsrail
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