Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 12 Filistinli hayatını kaybetti

11:1217/09/2025, Çarşamba
AA
İsrail ordusu, kuzeydeki Gazze kentine yönelik ağır bombardımana devam ediyor.
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılar sonucu 12 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, İsrail ordusu, kuzeydeki Gazze kentine yönelik ağır bombardımana devam ediyor.

Gazze kentinin güneybatısında yer alan Tel el-Hava Mahallesi'nde İsrail savaş uçaklarının bir evi hedef alması sonucu biri kadın 3 kişi hayatını kaybetti.

Kentin batısındaki er-Rimal Mahallesi'nde de bir binanın helikopterden atılan füzeyle hedef alındığı saldırıda Filistinli bir kadın ile küçük kızı yaşamını yitirdi.

Kentin orta kesiminde yer alan Filistin Stadyumu yakınlarında düzenlenen hava saldırısında ise çok sayıda çocuk yaralandı.

Gazze kentinin en-Nafak Caddesinde de bir binanın bombalandığı İsrail hava saldırısında ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde de Nusayrat Mülteci Kampında İsrail ordusunun bir eve düzenlediği hava saldırısında 3 kişilik bir aile can verdi, saldırıda eşi ve küçük çocuğuyla birlikte hayatını kaybeden annenin hamile olduğu bilgisi paylaşıldı.

Nusayrat Mülteci Kampı'nın güneydoğusunda yer alan Ayn Calut bloklarının olduğu bölgede tahliye uyarısından kısa süre sonra bir binaya düzenlenen saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde ise İsrail ordusuna ait helikopterlerin, yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırlara düzenlediği saldırılarda aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda Filistinli yaralandı.

Han Yunus'un el-Mevasi bölgesinde İsrail ordusunun zırhlı araçlardan açtığı ateş sonucu Filistinli bir çocuk yaşamını yitirdi.





#gazze
#İsrail saldırıları
#siviller öldü
