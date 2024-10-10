Katil İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik son saldırılarında ölü sayısı 10'a yükseldi

Türk Deniz Kuvvetlerine ait gemi, yardım malzemesi indirmek ve Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşlarının tahliyesi için Beyrut Limanı’na yanaştı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Lübnan'dan tahliye için gönderilen gemilerde bulunan 300 ton insani yardım malzemesinin Lübnan halkına teslim edileceğini duyurdu. Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tahliye için görevlendirilen Deniz Kuvvetlerine ait iki çıkarma gemisi Lübnan’a ulaştı. Bakanlık, tahliye ve yardım malzemesi taşıyan iki gemiye ek olarak, dört geminin de refakat ve koruma görevi üstlendiğini belirtti. Beyrut'a ulaşan gemilerdeki yardım malzemelerinin Lübnan halkına iletileceğini ve talepte bulunan vatandaşların güvenli tahliyesinin sağlanacağını kaydetti.