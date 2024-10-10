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Katil İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik son saldırılarında ölü sayısı 10'a yükseldi

Katil İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik son saldırılarında ölü sayısı 10'a yükseldi

08:1110/10/2024, четверг
IHA
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İşgalci İsrail güçleri, Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor.
İşgalci İsrail güçleri, Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor.

İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik son saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi. En az 12 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Acil Operasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Wardaniyeh kasabasına düzenlenen İsrail saldırısında 5 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi. 12 kişinin yaralandığı açıklanırken, saldırı sonrasında etrafa saçılan "ceset parçaları" üzerinde kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. Gelişmelerle birlikte İsrail'in Lübnan'a yönelik son saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükselmiş oldu.

5 yardım görevlisi hayatını kaybetmişti

Günün erken saatlerinde Lübnan Sivil Savunma Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin ülkenin güneyine düzenlediği bir saldırıda yardım çalışanlarını hedef aldığı belirtilmişti. Derdghaiya köyündeki sivil savunma merkezine yönelik saldırıda acil durum çağrılarını almakla görevli 5 personelin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Tahliye gemilerimiz Beyrut’a ulaştı: Yaklaşık 2 bin vatandaşımız Lübnan'dan çıkartılacak

Türk Deniz Kuvvetlerine ait gemi, yardım malzemesi indirmek ve Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşlarının tahliyesi için Beyrut Limanı’na yanaştı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Lübnan'dan tahliye için gönderilen gemilerde bulunan 300 ton insani yardım malzemesinin Lübnan halkına teslim edileceğini duyurdu. Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tahliye için görevlendirilen Deniz Kuvvetlerine ait iki çıkarma gemisi Lübnan’a ulaştı. Bakanlık, tahliye ve yardım malzemesi taşıyan iki gemiye ek olarak, dört geminin de refakat ve koruma görevi üstlendiğini belirtti. Beyrut'a ulaşan gemilerdeki yardım malzemelerinin Lübnan halkına iletileceğini ve talepte bulunan vatandaşların güvenli tahliyesinin sağlanacağını kaydetti.

#İsrail
#Lübnan
#Wardaniyeh
#Derdghaiya

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