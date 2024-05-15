Katil İsrail'in Savunma Bakanı: Al Jazeera'nın Batı Şeria'da da yasaklanması emrini verdim

İsrail ordu radyosunun yetkililerden aktardığı habere göre, Tel Aviv hükümetinin 5 Mayıs'ta Al Jazeera'nın İsrail'deki yayınlarını sonlandırma, ofislerini kapatma, ekipmanlarına el koyma kararı alması sonrasında, Batı Şeria bölgesi için de yasaklama emri verildi.