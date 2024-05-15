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Katil İsrail'in Savunma Bakanı: Al Jazeera'nın Batı Şeria'da da yasaklanması emrini verdim

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın işgal altındaki Batı Şeria bölgesinde, Katar merkezli Al Jazeera kanalının faaliyetlerinin yasaklanması emrini verdiği belirtildi.

12:17 - 15/05/2024 Çarşamba
AA
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant.

İsrail ordu radyosunun yetkililerden aktardığı habere göre, Tel Aviv hükümetinin 5 Mayıs'ta Al Jazeera'nın İsrail'deki yayınlarını sonlandırma, ofislerini kapatma, ekipmanlarına el koyma kararı alması sonrasında, Batı Şeria bölgesi için de yasaklama emri verildi.


Gallant'ın İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye Al Jazeera'nın Batı Şeria'da da yasaklanması yönünde emir verdiği ifade edildi.


Haberde, emrin Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin bulunduğu bölgeler haricinde Filistinlilerin yaşadığı bölgelerin dahil olup olmayacağının henüz bilinmediği kaydedildi.


The Times of Israel gazetesi ise konuya ilişkin sorusuna ordu yetkililerinin "Verilen emri uygulamaya çalışıyoruz" şeklinde cevap verdiğini aktardı.



Al Jazeera'nin İsrail'deki faaliyetleri yasaklanmıştı


İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden 5 Mayıs'ta yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda İletişim Bakanı Shlomo Karhi'nin sunduğu "Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun İsrail'deki faaliyetlerinin sonlandırılması ve ofislerinin kapatılması" teklifi oy birliğiyle kabul edilmişti.


Başbakan Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başında olduğum hükümet, oy birliğiyle tahrik edici Al Jazeera'nın İsrail'de sonlandırılması kararını aldı" ifadesini kullanmıştı.


Karar kapsamında Al Jazeera'nın çatısı altındaki televizyon kanalları ve internet sitelerinin İsrail'deki faaliyetlerinin sonlandırılması, yayınlarının durdurulması, internet sitelerine erişim engelinin getirilmesi, ofislerinin kapatılması ve ekipmanlarına el konulması kararlaştırılmıştı.

#Al Jazeera
#İsrail
#Gazze
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