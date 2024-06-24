|
Dünya

Katil sürüsü İsrail'in Gazze'deki hava saldırısında iki Sağlık Bakanlığı çalışanı öldü

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bir sağlık merkezini hedef aldığı saldırıda Sağlık Bakanlığı personeli iki Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 598 Filistinli öldü, 86 bin 32 kişi yaralandı.

07:07 - 24/06/2024 Pazartesi
AA
Gazze'deki hava saldırısında iki Sağlık Bakanlığı çalışanı öldü
Gazze'deki hava saldırısında iki Sağlık Bakanlığı çalışanı öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bir sağlık merkezini hedef aldığı saldırıda Sağlık Bakanlığı personeli iki Filistinli hayatını kaybetti.


Gazze'deki sivil savunma teşkilatından yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları dün Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki bir kliniği hedef aldı.

Saldırıda iki Sağlık Bakanlığı çalışanı yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 598 Filistinli öldü, 86 bin 32 kişi yaralandı.


Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

#Gazze
#hava saldırısı
#İsrail
3 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Emekli maaşı temmuz zammı için nefesler tutuldu: SGK-Bağkur emeklisi zam oranları ne kadar olacak?