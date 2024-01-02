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Dünya

Katiller bunalıma girdi: Terörist İsrail ordusu pamuk gibi dağılmaya başladı

27 Ekim'den bu yana devam eden Gazze'ye yönelik kara harekatında, İsrail basınına göre en az 1600 İsrail askeri "bunalım" yaşadı. Bu süreçte, 250 İsrailli asker, kara harekatının ardından yaşadığı psikolojik buhran nedeniyle ordu tarafından terhis edildi.

17:02 - 2/01/2024 Salı
AA
Arşiv
Arşiv

Terör devleti İsrail'in İbranice yayın yapan "Walla" haber sitesinde, Gazze'ye kara harekatının başladığı 27 Ekim'den sonra İsrail askerlerinin yaşadığı psikolojik sorunlarla ilgili bilgi verildi.


En az 1600 askerin savaş nedeniyle "bunalım" belirtileri gösterdiği ifade edilen haberde, askerlerin yüzde 76'sının, sahadaki askerler ya da birliklerde devamlı olarak bulunan ruh sağlığı uzmanlarınca yapılan ilk tedavisinin ardından sahaya döndüğü kaydedildi.


Savaş bunalımı belirtilerinin bir eylem sırasında ya da sonrasında ortaya çıkabildiği ve bunu yaşayan askerde, yüksek nabız, tansiyon yükselmesi, kontrol edilemeyen titreme, depresyon, kaygı, uyku bozuklukları, ani öfke nöbetleri ve konsantre olamama gibi sorunların görülebildiği ifade edildi.



Askerin, başlangıç tedavisinin ardından hizmete döndüğü aktarılan haberde, yaşanan bunalımın 4 haftadan fazla sürmesi durumunda ise acil müdahale gerektiği vurgulandı.


250 asker ordudan atıldı


İsrailli 250 askerin, yaşadığı buhran nedeniyle ordudan terhis edildiği bilgisine yer verilen haberde, 900-1000 arasında askerin ise sahada aldıkları psikolojik destekle iyileşemediği ve ek tedaviye gereksinim duyduğu aktarıldı.


Askerlerin sadece çatışmalardan değil Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail askeri üslerine gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle de bunalım yaşadığı ifade edildi.


Fiziksel ya da ruhsal desteğe ihtiyaç duyan askerlerin, görevleri sona erdikten sonra Savunma Bakanlığına bağlı rehabilitasyon bölümüne sevk edileceği belirtildi.




#gazze
#israil
#asker
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