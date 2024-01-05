Katliamın gölgesinde 13. Cuma'da da İsrail zulmü bitmedi: Namaz kılmak isteyenlere engel oldular

Mescid-i Aksa
Bebek katili İsrail Gazze soykırımına başladığı günden bu yana yana Doğu Kudüs'te bulunan
Mescid i Aksa
'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere engel oluyor. 13 haftadır devam eden işgalde İsrail polisi bir kez daha namaz kılan Müslümanları hedef aldı.
Namaz kılmak isteyenleri engellediler
Namaz kılmak isteyenleri engellediler
Mescid-i Aksa'nın pek çok noktasına bariyer kuran İsrail polisi, her cuma olduğunu gibi bu cuma da keyfi uygulamasına devam etti.
60-65 yaş üstündeki kişiler Mescid-i Aksa'nın içerisine alınırken gençler bu cuma da yine içeriye alınmadı. İçeri giremeyen gençler, sokakta secde ettiği sırada İsrail polisi namaz kılanlara copla müdahale etti.
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2 saat önce