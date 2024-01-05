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Dünya

Katliamın gölgesinde 13. Cuma'da da İsrail zulmü bitmedi: Namaz kılmak isteyenlere engel oldular

Terör devleti İsrail'in Gazze soykırımına başladığı günden beri, Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Müslümanlara engel oluyor. 13 haftadır devam eden işgalde İsrail polisi bir kez daha namaz kılan Müslümanları hedef aldı.

15:00 - 5/01/2024 Cuma
Güncelleme: 15:27 - 5/01/2024 Cuma
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Mescid-i Aksa
Mescid-i Aksa
Bebek katili İsrail Gazze soykırımına başladığı günden bu yana yana Doğu Kudüs'te bulunan
Mescid i Aksa
'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere engel oluyor. 13 haftadır devam eden işgalde İsrail polisi bir kez daha namaz kılan Müslümanları hedef aldı.


Namaz kılmak isteyenleri engellediler


Mescid-i Aksa'nın pek çok noktasına bariyer kuran İsrail polisi, her cuma olduğunu gibi bu cuma da keyfi uygulamasına devam etti.


60-65 yaş üstündeki kişiler Mescid-i Aksa'nın içerisine alınırken gençler bu cuma da yine içeriye alınmadı. İçeri giremeyen gençler, sokakta secde ettiği sırada İsrail polisi namaz kılanlara copla müdahale etti.






#Mescid i Aksa
#Kudüs
#İsrail
2 saat önce
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