Dünya Katoliklerin önderi Franciscus, Nur Sultanda ayin yönetti
ORTADOĞU

Katoliklerin önderi Franciscus, Nur Sultan'da ayin yönetti

Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani önderi Papa Franciscus Kazakistan'daki görüşmelerin ikinci gününde, başkent Nur Sultan'da ayin yönetti.

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Haber Merkezi AA
Katoliklerin önderi Franciscus, Nur Sultanda ayin yönetti
Papa Franciscus

Papa Franciscus'un yönettiği Nur Alem Expo Merkezi önünde düzenlenen ayine, Kazakistan ve çevre ülkelerden gelen yaklaşık 3 bin Katolik katıldı.

Sıkı güvenlik önlemleri altında ayin alanına gelen Papa Franciscus, burada kendisini bekleyenleri selamladı.

Yerel saatle 16.45’te başlayan ve yaklaşık bir saat süren ayinde Latince, İtalyanca ve Rusça bölümlere yer verildi.

Papa, vaazında, savaşa alışmama mesajını vererek “Savaşın parçaladığı birçok bölgeyi düşünüyorum, özellikle de sevgili Ukrayna’yı.” dedi.

Dünyayı, acı çekenlerin yanında olmaya davet eden Papa, “İnsanların, halkların ve insanlığın yararına olan diyaloğa gelmeden önce başka ne olmalı ve daha kaç ölüm beklenmeli? Tek çıkış yolu barış ve diyalogdur.” ifadesini kullandı.

Papa, gerilimin yükseldiği Kafkasya bölgesindeki durumu ise büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek “O topraklarda da barış ve uyumun çatışmalara galip gelmesi için dua etmeye devam edelim.” diye konuştu.

Yaklaşık 1,5 saat süren ayinde katılanlar, zaman zaman ilahilere eşlik etti.

Katolikler, nüfusunun yüzde 70’ten fazlası Müslüman olan Kazakistan’ın yüzde 1’ini oluşturuyor.

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