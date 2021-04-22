Kayıp denizaltı aranıyor: Son 72 saatlik oksijenleri kaldı

Endonezya donanması tarafından dün yapılan açıklamada, Bali adasının 60 mil açıklarında donanmaya ait 53 mürettebatlı KRI Nanggala-402 denizaltısıyla tatbikat sırasında irtibatın kesildiği belirtilmişti. Denizaltının kaybolmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarına, 6 savaş gemisi, bir helikopter ve 400 kişilik bir ekibin katıldığı öğrenildi. Singapur ve Malezya arama çalışmaları için gemi sevk ederken, ABD, Avustralya, Fransa ve Almanya’dan yardım teklifi geldi.

Endonezya donanmasından yapılan açıklamada, denizaltında 72 saat yetecek kadar oksijen kaldığı ifade edildi. Endonezya donanması Amirali Julius Widjojono yaptığı açıklamada, "Bölgeyi biliyoruz ancak oldukça derin" dedi.

Donanma, denizaltının daldığı noktada petrol sızıntısı tespit edildiğini bunun yakıt deposunda bir hasar nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini ya da mürettebattan bir işaret olabileceğini açıkladı.

DÜNYA Endonezya'da bir denizaltı 53 kişilik mürettebatıyla kayboldu