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Dünya Kayıp denizaltı aranıyor Son 72 saatlik oksijenleri kaldı
ASYA

Kayıp denizaltı aranıyor: Son 72 saatlik oksijenleri kaldı

Kayıp denizaltı aranıyor: Son 72 saatlik oksijenleri kaldı

Endonezya donanmasına ait 53 mürettebatlı kayıp denizaltı için arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, yetkililer denizaltıda 72 saatlik oksijen kaldığını açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Kayıp denizaltı aranıyor: Son 72 saatlik oksijenleri kaldı
Kayıp denizaltıyı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Endonezya donanması tarafından dün yapılan açıklamada, Bali adasının 60 mil açıklarında donanmaya ait 53 mürettebatlı KRI Nanggala-402 denizaltısıyla tatbikat sırasında irtibatın kesildiği belirtilmişti. Denizaltının kaybolmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarına, 6 savaş gemisi, bir helikopter ve 400 kişilik bir ekibin katıldığı öğrenildi. Singapur ve Malezya arama çalışmaları için gemi sevk ederken, ABD, Avustralya, Fransa ve Almanya’dan yardım teklifi geldi.


  • Endonezya donanmasından yapılan açıklamada, denizaltında 72 saat yetecek kadar oksijen kaldığı ifade edildi. Endonezya donanması Amirali Julius Widjojono yaptığı açıklamada, "Bölgeyi biliyoruz ancak oldukça derin" dedi.

Donanma, denizaltının daldığı noktada petrol sızıntısı tespit edildiğini bunun yakıt deposunda bir hasar nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini ya da mürettebattan bir işaret olabileceğini açıkladı.

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