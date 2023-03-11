Kaynağını açıkla baskısı: ABD Kongresi gazeteci sorguladı

Her fırsatta fikir hürriyeti nutukları atılan ABD’de önceki gün, “Basın ABD’nin çıkarlarına dokunmadıkça özgürdür” sözünün doğrulandığı bir gelişme yaşandı. Sosyal medya profilleri üzerinden Twitter ifşaatlarını yayınlayan Amerikalı serbest gazeteciler Matt Taibbi ve Michael Shellenberger, ABD Kongresi’nde saatlerce sorguya çekildi. Twitter üzerinden Demokrat isimler lehine manipülasyon yapıldığını ortaya çıkaran gazeteciler, “Twitter Dosyaları” ifşaatlarıyla ilgili perşembe günü ABD Temsilciler Meclisi’nde kendilerini savundu. Twitter Dosyaları’nda geçen iddiaları tartışmak üzere Kongre’nin Meclis Yargı Komitesi tarafından düzenlenen oturumda sorulara cevap veren ikili, Twitter’ın eski yöneticilerinin e-postalarının dahili kayıtlarını ve platformun karar verme sürecine yapılan şirket dışı müdahalelerini ortaya çıkaran belgelere nasıl ulaştıkları konusunda kaynaklarını açıklamaya zorlandı.

Micheal Shellenberger.

Matt Taibbi.

Musk da hedefte

Bir başka Demokrat Delege Stacey Plaskett ise, Taibbi ve Shellenberger’i “sözde gazeteci” olarak tanımlayarak Twitter CEO’su Elon Musk’ı aldı. Yaşananların ardında Twitter’ın yeni sahibinin de parmağı olduğunu ima eden Plaskett, “Cumhuriyetçiler, Musk’ın kamuya açık yazarlarından ikisini, Musk tarafından belirlenmiş ve Cumhuriyetçiler tarafından papağan gibi tekrarlanan bağlam dışı e-postaları ve ekran görüntülerini tekrarlamak için getirmiş” şeklinde konuştu. Plaskett’in uslübuna tepki gösteren Taibbi ise, “Ben bir sözde gazeteci değilim” diyerek, gazeteci olarak aldığı birçok ödülü sıraladı.

ÇAPRAZ SORGU

Adeta çapraz sorgu yapılan oturumda Demokrat vekillerin, gazetecilerin Twitter’la ilgili ifşaat belgelerinin kaynağının platformun yeni yöneticisi Musk olup olmadığı konusunda açıklamaya zorlaması üzerine, gergin bir ortam oluştu. Taibbi, Garcia’nın sorusunu, “Ne yazık ki size veremem çünkü bu bir kaynak bulma meselesi ve ben bir gazeteciyim. Kaynaklarımı açıklamıyorum” sözleriyle cevapladı. Demokrat Delege Sylvia Garcia, ikiliye ısrarla Musk’ın kendileriyle Twitter dosyalarını yazmak için ilk defa ne zaman görüştüğünü sorması üzerine, Taibbi bu soruya cevap veremeyeceğini, bunun kaynağıyla ilgili bir soru olduğunu söyledi. Garcia ise bunu kaynak ile ilgili değil, olayın kronolojisi ile ilgili bir soru olduğunu ifade etti. Meslek liyakatleriyle ilgili sorulara cevap veren gazeteciler bilgi kaynaklarını açıklamayacaklarını tekrardan ifade ederken, komitenin başkanı Ohio Temsilcisi Jim Jordan (Cumhuriyetçi) ise gazetecilerin kaynaklarını gizli tutmasının anayasal bir hak olduğu konusuna Demokrat Temsilcilere hatırlatmada bulundu.

BIDEN LEHİNE SANSÜR

Bağımsız gazeteciler tarafından bir süredir ifşa edilen Twitter Dosyaları, Twitter’ın eski yönetiminin, siyasi görüşleri nedeniyle içeriklere taraflı olarak müdahale ettiğini ortaya koyuyor. Bugüne kadar yapılan ifşaatta, ABD Başkanı Joe Biden’ın ekibinin talebi üzerine seçim sürecinde ortaya çıkan Biden’ın oğlu Hunter Biden’a ait sızıntıların sansürlenmesi, Trump’ın hesabının askıya alınmasının yanı sıra Twitter’ın eski yönetiminin ABD ordusunun Orta Doğu’daki manipülasyonlarına alet olduğu ve ABD makamlarının 250 bin Twitter hesabının kapatılmasını istediği ortaya çıkmıştı.

Elon Musk.

Musk kendi şehrini kuracak

SpaceX ve Twitter’ın sahibi Elon Musk’ın, ABD’nin Teksas eyaleti yakınlarındaki bölgeye kendi şehrini inşa etmeyi planladığı bildirildi. Wall Street Journal’ın (WSJ) yayımladığı habere göre, söz konusu şehir, eyaletin Austin kenti yakınlarında bulunan Bastrop County’de inşa edilecek. İnşası süren Boring ve SpaceX tesislerinin yanındaki alana temelinin atılması planlanan şehrin, Musk’ın şirketlerindeki çalışanların piyasanın altında kira ücretleriyle yeni evlere taşınmasına imkan sunacağı iddia edildi. Teksas yasalarınca bir bölgenin şehir kabul edilebilmesi için başvuru yapılmadan önce en az 201 kişinin bu bölgede yaşaması gerekiyor. Bu sürecin ardından bölge yargıcından onay alınıyor.











