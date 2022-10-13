Dünya Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev 21 yüzyılın Asyanın yüzyılı olacağı öngörüsü bugün gerçek oldu
ASYA

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: 21. yüzyılın Asya’nın yüzyılı olacağı öngörüsü bugün gerçek oldu

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Asya kıtasındaki ülkelerin dünya ekonomisindeki satın alma gücü paritesi açısından lider konuma geldiğini belirterek, "21. yüzyılın Asya’nın yüzyılı olacağı öngörüsü bugün gerçek oldu." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: 21. yüzyılın Asya’nın yüzyılı olacağı öngörüsü bugün gerçek oldu
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Asya kıtasındaki ülkelerin dünya ekonomisindeki satın alma gücü paritesi açısından lider konuma geldiğini belirterek, "21. yüzyılın Asya’nın yüzyılı olacağı öngörüsü bugün gerçek oldu." dedi.

Tokayev, Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı’nın (CICA) 6. Zirvesi’nde konuştu. Zirveye katılan liderlere teşekkürlerini ileterek konuşmasına başlayan Tokayev, bu yıl CICA girişiminin 30. yılını kutladıklarını ve söz konusu süre zarfında CICA’nın uluslararası ilişkilerde çok taraflı iş birliği ile modern diplomasinin merkezi haline geldiğini söyledi.

Tokayev, şu anda eşi benzeri görülmeyen bir jeopolitik “fırtına” ve büyüyen küresel ekonomik krizle karşı karşıya olduklarını ve bu bağlamda CICA çerçevesinde çok taraflı açık diyaloğa geri dönmenin kritik önem taşıdığını vurguladı.

"Dünyanın en büyük 30 şehrinden 21’i Asya’da"

Asya kıtasındaki ülkelerin dünya ekonomisindeki satın alma gücü paritesi açısından lider konuma geldiğine işaret eden Tokayev, "21. yüzyılın Asya’nın yüzyılı olacağı öngörüsü bugün gerçek oldu. Bölge önemli insani ve doğal kaynaklara sahip. Dünyanın en büyük 30 şehrinden 21’i Asya’da bulunuyor." diye konuştu.

Tokayev, bugün CICA’nın uluslararası örgüte dönüşmesiyle ilgili somut bir karar alacaklarını belirterek, “CICA statüsünün yükseltilmesi, Asya’nın dünya meselelerindeki artan rolünü güçlendirecek ve üye devletler arasındaki etkileşimi yeni bir düzeye taşıyacaktır.” ifadesini kullandı.

Kazakistan'dan dikkat çeken karar: Tokayev'den 'seferberlik' açıklaması
DÜNYA
Kazakistan'dan dikkat çeken karar: Tokayev'den 'seferberlik' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazakistan ile iş birliğimizi daha da artıracağız
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazakistan ile iş birliğimizi daha da artıracağız
Yürüyüş yaparken karşısına çıktı

Yürüyüş yaparken karşısına çıktı

Ölü adamın parmakları görenleri dehşete düşürdü.
Görülmemiş takas

Görülmemiş takas

Otomobilini cep telefonu ile değişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zeytinburnunda millet bahçesi ve buz pisti açılışı yapacak

​İşte motorinde yeni pompa fiyatları.

​Başkan Aktaş ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

​Ekrem İmamoğlu'nun 150 günde 150 proje balonu da patladı.

Her biri birbirinden değerli.

'Enerji güvenliği dünyanın üst sıralarına yerleşti'

​Büşra Kabataş cinayetinde kan donduran detaylar.

​İngiltere'de yolcu uçağı için bomba ihbarı.

Çok sayıda ilçede kısa süreli paniğe neden oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.