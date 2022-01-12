Dünya Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev olayların yaşandığı Almatıda incelemelerde bulundu
ASYA

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev olayların yaşandığı Almatı’da incelemelerde bulundu

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede yaşanan olaylarda en çok zarar gören şehir olan Almatı’yı ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı sitesi Akorda’dan yapılan açıklamaya göre, Tokayev, bugün Almatı’daki acil harekat ofisinde üst düzey yetkililerle toplandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev olayların yaşandığı Almatı’da incelemelerde bulundu
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, toplantıda yaptığı konuşmada, ülkesinin en büyük şehrine yapılan terör saldırısının sonuçlarını kendi gözüyle görmek için Almatı’ya geldiğini söyledi.

Hükümete şehirdeki devlet binaları dahil tüm kurumların altyapı tesislerini en kısa sürede onarılması talimatını verdiğini belirten Tokayev, “Almatı, benim memleketim. Burada doğdum ve okudum. Şimdi bu şehri mümkün olan en kısa sürede yeniden inşa etme göreviyle karşı karşıyayız. Bu, bir cumhurbaşkanı ve bir vatandaş olarak benim için onur meselesidir. Hükümetin görevi ise şehri eskisinden daha iyi hale getirmek.” dedi.

“KGAÖ barış gücünün organize bir şekilde geri çekilmesi yarın başlıyor”

Tokayev, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) barış gücünün ülkesindeki durumun istikrara kavuşturulması açısından çok önemli bir rol oynadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

“KGAÖ barış gücünün organize bir şekilde geri çekilmesi yarın başlıyor. İlgili devletlerin liderleriyle görüştüm. Bu vesileyle, bu birkaç gün içinde yapılan çalışmalar için birliğin komutanlığına teşekkür ediyorum. Elbette bu, teröristlerin ve haydutların saldırganlığını püskürtmek için büyük psikolojik öneme sahipti. Başarılı bir misyon olarak değerlendirilebilir.”

Cumhurbaşkanı Tokayev, daha sonra Almatı’daki olaylarda şehit olan güvenlik güçleri görevlilerinin aileleriyle bir araya geldi.

Tokayev, acılı ailelere başsağlığı dileğinde bulunarak “Tüm kahraman yiğitlerimizin ailelerinin ilgisiz bırakılmayacağına söz veriyorum. Ev olsun, çocuklarının eğitimi olsun sürekli yardım sağlayacağız.” diye konuştu.

Provokatör Rus gazeteci Semyon Pegov şimdi de Kazakistan'da ortaya çıktı
DÜNYA
Provokatör Rus gazeteci Semyon Pegov şimdi de Kazakistan'da ortaya çıktı

Kazakistan’ı kim karıştırıyor?
DÜNYA
Kazakistan’ı kim karıştırıyor?

Bilimsel olarak araştırıldı

Bilimsel olarak araştırıldı

​Havadaki koronavirüs ne kadar sürede bulaşır?
Maaşlara 884 lira zam yolda

Maaşlara 884 lira zam yolda

​Yüzbinlerce emekliyi ilgilendiriyor.
Almanyada enflasyon son 50 yılın rekorunu kırdı: Zam haberleri peş peşe geliyor

​Sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu.

​İngiliz devi düğmeye bastı: Dünyanın en büyük ikinci üssü olacağız.

Tırların geçişine izin verilmiyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.