Kazakistan: Donetsk ve Lugansk'ın tanınması söz konusu değil

Tileuberdi, Kazakistan Bakanlar Kurulunun haftalık toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin Donbas’taki gelişmelere dair yaklaşımını değerlendirdi.

Kazakistan Güvenlik Konseyi’nin ileriki saatlerde söz konusu gündemle toplanacağını aktaran Tileuberdi, "Konuya ilişkin resmi bir tutum alınacak. Ancak şunu temin ederim ki Kazakistan tarafından Donetsk Halk Cumhuriyeti ile Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin tanınması söz konusu değildir. Biz uluslararası hukuk temelleri ve Birleşmiş Milletler karar ilkelerinden hareket ediyoruz. Durum kötüleşiyor, bu yüzden uluslararası toplumu diplomatik bir çözüme çağırıyoruz. Kazakistan buna hazır" ifadelerini kullandı.

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