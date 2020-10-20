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Dünya Kazakistanda 127 yıl önce yapıldı İnşasında at sütü kullanılan Oyıl Camisi büyük ilgi görüyor
ASYA

Kazakistan'da 127 yıl önce yapıldı: İnşasında at sütü kullanılan Oyıl Camisi büyük ilgi görüyor

Kazakistan'da 127 yıl önce inşa edilen ve inşasında koyun yünü ve at sütü kullanılan Oyıl Camisi, mimarisiyle büyük ilgi çekiyor. Yapılış öyküsü ve mimarisiyle ziyaretçilerin büyük ilgisini çeken caminin inşasında kullanılan kerpiçlerin koyun yünü ve su yerine at sütü karıştırılarak yapıldığı biliniyor.

Haber Merkezi AA
Oyıl Camisi
Oyıl Camisi

Oyıl Camisi, Aktöbe kentinden 300 kilometre uzaklıktaki Oyıl ilçesinde bulunuyor. Tarihi İpek Yolu'nun güzergahlarından biri olarak bilinen ilçe, adını bölgedeki Oyıl nehrinden alıyor.

1893 yılında tüccarlar tarafından inşa edilen сami, üçgen şeklindeki gümüş renkli minare ve tek kattan oluşuyor.

AA

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Yapılış öyküsü ve mimarisiyle ziyaretçilerin büyük ilgisini çeken caminin inşasında kullanılan kerpiçlerin koyun yünü ve su yerine at sütü karıştırılarak yapıldığı biliniyor.

AA

Caminin duvarları, kar veya yağmur yağdıktan sonra farklı renklere bürünmesiyle dikkati çekiyor.

AA

Oyıl Camii, 127 yıldır Oyıl sakinlerinin ana ibadet yeri olarak işlevini sürdürüyor.

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