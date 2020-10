Kazakistan'da 127 yıl önce yapıldı: İnşasında at sütü kullanılan Oyıl Camisi büyük ilgi görüyor Kazakistan'da 127 yıl önce inşa edilen ve inşasında koyun yünü ve at sütü kullanılan Oyıl Camisi, mimarisiyle büyük ilgi çekiyor. Yapılış öyküsü ve mimarisiyle ziyaretçilerin büyük ilgisini çeken caminin inşasında kullanılan kerpiçlerin koyun yünü ve su yerine at sütü karıştırılarak yapıldığı biliniyor.

Haber Merkezi 20 Ekim 2020, 12:00 Son Güncelleme: 20 Ekim 2020, 12:07 AA