Kazakistan'da yolcu uçağı düştü: İşte ilk görüntüler

Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında yolcu uçağı düştü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken yetkililer uçakta bulunan 72 kişi arasında hayatta kalanlar olduğunu açıkladı.
Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, Bakü'den Grozny'e giden yolcu uçağının düştüğünü açıkladı. Yetkililer hayatta kalanlar olduğunu açıkladı.
Düşen uçakta 72 kişi var
Düşen uçakta 72 kişi var
Acil iniş sırasında düşen uçakta 67'si yolcu 72 kişi olduğu belirtildi.
Azerbaycan Havayolu Şirketi'ne ait
Azerbaycan Havayolu Şirketi'ne ait
Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı, Aktau kenti yakınlarında Bakü-Grozniy seferi yapan Azerbaycan Havayolu Şirketi'ne ait yolcu uçağı düştüğünü duyurdu.
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