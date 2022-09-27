Dünya Kazakistandan dikkat çeken karar Tokayevden seferberlik açıklaması
ASYA

Kazakistan'dan dikkat çeken karar: Tokayev'den 'seferberlik' açıklaması

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, "Seferberlikten kaçan Rusların güvenliği sağlanacak" açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi İHA
Kazakistandan dikkat çeken karar: Tokayevden seferberlik açıklaması
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev

Rusya’da seferberlik ilan edilmesinin ardından çok sayıda Rus vatandaşı ülkeyi terk etmeye başladı.

"Onlara sahip çıkmalıyız"

Rusların gittiği ülkelerden biri olan Kazakistan’da Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, seferberlikten kaçan Rus vatandaşlarını koruyacaklarını söyleyerek, "Kazakistan, umutsuz bir durumdan kaçan Rusların bakımını ve güvenliğini sağlayacak. Çoğu umutsuz durum nedeniyle ülkesinden ayrılmak zorunda kalıyor. Onlara sahip çıkmalıyız. Bu siyasi ve insani bir meseledir" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz cumartesi günü Rusya’da kısmi seferberlikten kaçanların 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

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