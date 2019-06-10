Kazakistan'ın Cumhurbaşkanı Tokayev oldu

İstifasının ardından Nazarbayev’in yerine geçici olarak Cumhurbaşkanlığına Tokayev getirilmişti.

Kazakistan dün cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Yerel saat ile 06:00’da başlayan oy verme işlemi 20:00’ye kadar sürdü.

7 cumhurbaşkanı adayının yarıştığı seçimlerde, 11 milyon 947 bin 995 seçmen oy kullandı.

Sandık çıkış anketlerine göre mevcut Cumhurbaşkanı Kasım Cömer Tokayev oyların yüzde 70,13’ünü alarak Cumhurbaşkanı seçildi. Tokayev’in en büyük rakibi olarak gösterilen Amirjan Kosanov ise yüzde 15,35 oy aldı.

AA Seçimlerde 7 aday yarıştı.

Merkez Seçim Komisyonu, 11 milyon 947 bin seçmenin yüzde 77’sinin oy kullandığını duyurdu.Sandık seçim anketlerine göre, Jambıl Ahmetbekov, yüzde 3,86 Daniya Espaeva, yüzde 5,32 Töleutay Rahimbekov, yüzde 3,03 Amangeldi Taspihov, yüzde 1,41 ve Sadibek Tügel ise yüzde 0,86 oy aldı.Seçim planına göre 12 saat içinde oy sayımının tamamlanması gerekiyor.

Seçimlerde Kazakistan’ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in Mart ayında istifa etmişti. Nazarbayev’in yerine ise geçici olarak Cumhurbaşkanlığına Tokayev getirilmişti.

Kazakistan Merkez Seçim Komisyonu, Kasım Cömert Tokayev'in oyların yüzde 70,76'sını alarak cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığını açıkladı.

Seçimlerde yarışan 7 aday ve partileri ise şu şekilde: “Komünistler Halk Partisi adayı Jambıl Ahmetbekov, Kazakistan Demokratik Partisi "Ak Yol" adayı Daniya Yespayeva, Millet Kaderi adayı Amirjan Kosanov, Halk Demokratik Vatansever Partisi adayı Toleutay Rahimbekov, Kazakistan Sendikalar Derneğinin adayı Amangeldi Taspihov, iktidardaki Nur Otan Partisinin adayı Kasım Cömert Tokayev ve Büyük Bozkır Kartalları Toplumsal Birliği adayı Sadibek Tugel”