Dünya Kazakistanın Cumhurbaşkanı Tokayev oldu
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
ASYA

Kazakistan'ın Cumhurbaşkanı Tokayev oldu

Kazakistan Merkez Seçim Komisyonu, Kasım Cömert Tokayev'in oyların yüzde 70,76'sını alarak cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığını açıkladı.

Haber Merkezi AA IHA
İstifasının ardından Nazarbayev’in yerine geçici olarak Cumhurbaşkanlığına Tokayev getirilmişti.
İstifasının ardından Nazarbayev’in yerine geçici olarak Cumhurbaşkanlığına Tokayev getirilmişti.

Kazakistan dün cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Yerel saat ile 06:00’da başlayan oy verme işlemi 20:00’ye kadar sürdü.

7 cumhurbaşkanı adayının yarıştığı seçimlerde, 11 milyon 947 bin 995 seçmen oy kullandı.

Sandık çıkış anketlerine göre mevcut Cumhurbaşkanı Kasım Cömer Tokayev oyların yüzde 70,13’ünü alarak Cumhurbaşkanı seçildi. Tokayev’in en büyük rakibi olarak gösterilen Amirjan Kosanov ise yüzde 15,35 oy aldı.

AA
Seçimlerde 7 aday yarıştı.
  • Merkez Seçim Komisyonu, 11 milyon 947 bin seçmenin yüzde 77’sinin oy kullandığını duyurdu.Sandık seçim anketlerine göre, Jambıl Ahmetbekov, yüzde 3,86 Daniya Espaeva, yüzde 5,32 Töleutay Rahimbekov, yüzde 3,03 Amangeldi Taspihov, yüzde 1,41 ve Sadibek Tügel ise yüzde 0,86 oy aldı.Seçim planına göre 12 saat içinde oy sayımının tamamlanması gerekiyor.

Seçimlerde Kazakistan’ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in Mart ayında istifa etmişti. Nazarbayev’in yerine ise geçici olarak Cumhurbaşkanlığına Tokayev getirilmişti.

Kazakistan Merkez Seçim Komisyonu, Kasım Cömert Tokayev'in oyların yüzde 70,76'sını alarak cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığını açıkladı.

Seçimlerde yarışan 7 aday ve partileri ise şu şekilde: “Komünistler Halk Partisi adayı Jambıl Ahmetbekov, Kazakistan Demokratik Partisi "Ak Yol" adayı Daniya Yespayeva, Millet Kaderi adayı Amirjan Kosanov, Halk Demokratik Vatansever Partisi adayı Toleutay Rahimbekov, Kazakistan Sendikalar Derneğinin adayı Amangeldi Taspihov, iktidardaki Nur Otan Partisinin adayı Kasım Cömert Tokayev ve Büyük Bozkır Kartalları Toplumsal Birliği adayı Sadibek Tugel”

İzlandaya Milli Takım notası

İzlanda'ya Milli Takım notası

Türkiye'nin Oslo Büyükelçiliği aracılığıyla nota verilecek.
29 şehidin sorumlusuoperasyonda öldürüldü

29 şehidin sorumlusu
operasyonda öldürüldü

Bakanlık, ​Lice'de öldürülen teröristle ilgili bilgileri paylaştı.
Millilere skandal uygulama

Millilere skandal uygulama

​Saatlerce beklettiler, Emre'ye tuvalet fırçası uzattılar.
Tatil yollarında<br>86 can kaybı

Tatil yollarında
86 can kaybı

İçişleri Bakanlığı trafikteki bilançoyu açıkladı.
Yine bildik görüntüler

Yine bildik görüntüler

Yaptıkları drifti kameraya almaktan utanmadılar.
İzlanda özür dilemeli

İzlanda özür dilemeli

İzlanda'da Milli Takımıza yapılan skandallara ilişkin sert tepki.
Geri adım atabilir

Geri adım atabilir

Huawei yaptırımlarında gevşeme sinyali.
Şemsiyesiz çıkmayın

Şemsiyesiz çıkmayın

​Meteoroloji'den Türkiye'nin tamamı için uyarı.

PKK'nın üstü çizildi

PKK'nın üstü çizildi

Arananlar listesindeki öldürülen 226 teröristten 213'ü PKK'lı.
Tatile son beş gün

Tatile son beş gün

​18 milyon öğrenci cuma günü karne alacak.
Londra enerjiden pay istiyor

Londra enerjiden pay istiyor

​Türkiye'nin garantörlüğünü reddeden GKRY çıkmaza girdi.
Meyve sebze<br>uçuşa geçti

Meyve sebze
uçuşa geçti

Uçakla meyve sebze ihracatı 18 milyon dolara çıktı.
Sarı öfke dinmiyor

Sarı öfke dinmiyor

​Sarı Yelekliler 30. haftada da sokağa döküldü.
Kazakistan'da<br>kazanan Tokayev

Kazakistan'da
kazanan Tokayev

Tokayev, seçimlerde yüzde 70,13 oy alarak Cumhurbaşkanı oldu.
Şehidin kanı yerde kalmadı

Şehidin kanı yerde kalmadı

​TSK, bugünkü saldırıyı gerçekleştiren teröristleri ateş altına aldı.
3 kişi <br>hayatını kaybetti

3 kişi
hayatını kaybetti

Başkentte kuvvetli sağanak etkili oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.