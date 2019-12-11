Kazakistan'ın İnsani Gelişme Raporu'ndaki sırası belli oldu

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) Kazakistan Temsilcisi Yakup Beris, düzenlediği basın toplantıda, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, Orta Asya'da bazı ülkelerin insani gelişme seviyesinin önemli ölçüde arttığını söyledi.
50. sırda yer aldı
- Kazakistan'ın, insani gelişme endeksinde 189 ülke içinde 50. sırada yer alarak insani gelişme seviyesi yüksek ülkeler grubuna girdiğini belirten Beris, 1990 ve 2018 yılları arasında ülkenin insani gelişme endeksinin yüzde 18,5, gayrisafi yurt içi hasılasının ise kişi başına yüzde 61,8 arttığını vurguladı.
Beris, raporda, 28 yılda Kazakistan'da ortalama yaşam süresinin 3,7 yıl, eğitim süresinin 2,9 yıl arttığının ifade edildiğini kaydetti.