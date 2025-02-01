Kazanın nedeni az personel: ABD'deki uçak kazasında ön rapor açıklandı

ABD’de Eagle'ın 5342 sefer sayılı uçuşu ile bir Kara Şahin askeri helikopterinin havada çarpışması sonucu 67 kişinin ölümüne yol açan facianın yankıları sürüyor. Amerikan Washington Post gazetesi, kazanın ön raporuna ulaştı. Rapora göre Ronald Reagan Ulusal Havaalanı'nda yeterli personel yoktu ve 4 kişinin işini 2 kişi yapıyordu. Ayrıca helikopter kontrolörü pozisyonu, kazadan önce yerel kontrolörünkiyle birleştirildi. Kazadan 24 saat önce başka bir kazanın kıyısından dönüldü. Nehirden 40’dan fazla ceset çıkarılırken, arama çalışmaları sürüyor. Uçağın kara kutularına ulaşıldı. ABD Başkanı Donald Trump'sa kaza bölgesine olası ziyareti ile ilgili soruya, "Yüzmemi mi bekliyorsunuz" diyerek karşılık verdi.

UZUN YILLARDIR PERSONEL YETERSİZLİĞİ VAR

Federal Havacılık İdaresinin (FAA), başkent Washington yakınlarında yaşanan kaza ile ilgili hazırladığı ön güvenlik raporunda, R.Reagan Ulusal Havaalanı'ndaki hava trafik kontrol kulesinde yeterli personel olmadığı belirtildi. Rapora göre, çarpışma sırasında havaalanının kontrol kulesinde, dört kişinin işini iki kişi yapıyordu. R.Reagan Ulusal Hava Trafik Kontrolörü İşgücü Planı'nın Kongre'ye sunduğu son verilere göre, Eylül 2023 itibarıyla sadece 19 tam sertifikalı kontrolörle uzun yıllardır personel yetersizliği çekiyor. Bu rakam, 30 olan hedefin çok altında.

GÖREVLER BİRLEŞTİRİLDİ

Rapora göre, kontrol kulesindeki personel sayısı, günün saatine ya da günde ortalama 100'den fazla helikopterin gelen ve giden havayolu uçuşları hesaba katıldığında, Washington DC üzerindeki hava trafiği miktarına göre “normal” değildi. Her gün hava trafik müdürlerine ve federal ulaştırma yetkililerine dağıtılan hava trafik güvenliği raporuna göre çarşamba gecesi görev başında beş kontrolör ve bir stajyer kontrolör vardı. Ayrıca bir süpervizör ve bir de eğitimde olan süpervizör vardı. Rapora göre, çarşamba akşamı helikopter kontrolörü pozisyonu, kazadan önce yerel kontrolörünkiyle birleştirildi.

BİR KONTROLÖRE İKİ KİŞİLİK GÖREV

Bu değişikliğin ne zaman gerçekleştiği belirtilmedi ancak nöbetçi amirin “takdirine bağlı olarak birleştirilebileceği” kaydedildi. Söz konusu değişim bir kontrolörün rolünün ikiye katlanması anlamına geliyor. Rapora göre ayrıca, uçuş veri kontrolörü ve klerans teslim kontrolörü rolleri de o akşam birleştirildi. Kontrolörlerin işçi sendikası NATCA, son yıllarda az sayıdaki iş gücünün güvenlik açısından risk oluşturduğu konusunda uyarıda bulunmuştu.

"SIKIŞIK HAVA SAHASI"

Yerel saate göre 20:50 sıralarında meydana gelen kazanın nedeni belirsizliğini koruyor. Özellikle uçaklar ve helikopterler genellikle yakındaki uçakları tespit eden yazılımlarla donatılmışken kazanın nasıl meydana gelebildiği tartışma konusu. Çarşamba günkü çarpışmadan yaklaşık 24 saat önce de dahil olmak üzere, son yıllarda bir dizi kazanın meydana geldiği sıkışık hava sahasının portresi ortaya çıktı.

BİR GÜN ÖNCE KIYISINDAN DÖNÜLMÜŞ

Bir gün önce başka bir uçak, bir helikopterle çarpışmaktan kaçınmak için havaalanına inişini iptal etmek zorunda kalmıştı. Söz konusu olayda, iniş için gelen farklı bir jet, uçuş yolunda beliren bir helikopter nedeniyle iniş girişimini iptal etmesi gerektiği konusunda kuleyi uyardı. Hava trafik kontrol trafiğinin ses kaydına göre, Republic Airways'in 4514 sefer sayılı uçağının kokpitindeki bir ses, salı günü yerel saatle 20.05 sıralarında kuleyi sorun hakkında bilgilendirdi. Uçuş takip kayıtlarına göre, uçak batıya doğru keskin bir dönüş yaptı, ikinci bir yaklaşma denemek için bir tur attı ve saat 8:16'da güvenli bir şekilde indi.

ÇİN UYRUKLU İKİ KİŞİ VARDI

Çin'in Washington Büyükelçiliği, ilk bilgilere göre, kazada hayatını kaybeden 67 kişi arasında iki Çin vatandaşının da bulunduğunu bildirdi. Çin Büyükelçiliği sözcüsü yaptığı açıklamada, "Çin Büyükelçiliği tüm kurbanlara en derin taziyelerini ve yaslı ailelere başsağlığı dileklerini iletiyor" dedi. Büyükelçilik, mağdurların kimliğini açıklamadı.

JET YAKITI İÇİNDE CESET PARÇALARI

Kaza sonrası 300'den fazla ilk müdahale ekibi, buz gibi Potomac Nehri'nde zorlu bir kurtarma görevi üstlendi. Jet yakıtı kokusundan midesi bulanan dalgıçlar, kurbanları sudan çıkarırken cesetlerin parçalandığını gördü.

KARA KUTULAR BULUNDU

Ulusal Ulaştırma Güvenlik Kurulu (NTSB), yolcu uçağının uçuş verileri ve kokpit ses kayıt cihazlarının bulunduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, "Uçak kazasına karışan Bombardier CRJ700 uçağının kokpit ses kayıt cihazını ve uçuş veri kayıt cihazını kurtardı. Kayıt cihazları NTSB laboratuvarlarında" denildi.

KAPASİTENİN ÜZERİNE ÇIKTI

Havaalanı çevresindeki kalabalık hava sahası uzun zamandır politika yapıcılar ve Kongre üyeleri arasında hararetli bir tartışma konusu oldu. Kaza, askeri helikopterlerin yolcu jetleri ve Beyaz Saray, Kongre Binası ve Pentagon gibi önemli yerlerin yakınında uçtuğu ABD'nin en karmaşık hava trafiği koridorlarından birinde meydana geldi. Havaalanı, yılda 15 milyon yolcuya hizmet verecek şekilde tasarlanmıştı, ancak sayılar 25 milyona yükseldi.

Donald Trump

YÜZMEMİ Mİ İSTİYORSUNUZ

ABD Başkanı Trump, kazaya ilişkin eski ABD başkanları Barrack Obama ve Joe Biden yönetimlerini, Federal Havacılık İdaresi'nde (FAA) liyakatsiz işe alım yapmakla suçladı. Hava trafik kontrolörleri olarak "En zeki insanlarımıza sahip olmalıyız" diyen Trump, göreve gelmeden bir hafta önce ABD Federal Havacılık İdaresi'nin ağır zihinsel engelli kişileri işe aldığını öne sürdü. Gazetecilerin kaza yerini ziyaret edip etmeyeceğine ilişkin soruya ise Trump, “Nereye? Nehre mi? Yüzmemi mi istiyorsunuz” yanıtını verdi. Trump’ın alaycı yanıtı, sosyal medyada tepki topladı.







