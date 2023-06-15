Kendi cenazesine helikopterle iniş yaptı: Dünyanın konuştuğu cenaze töreni

Sosyal medya platformu TikTok'ta 162 bin takipçisi olan David Baerten kendini ölmüş gibi göstererek aile üyelerine 'iletişimi koparmama' konusunda bir ders vermeye karar verdi.





Planı karısı ve kızları ile yaptı





45 yaşındaki Belçikalı adam, Sahte Cenaze Töreni fikrini karısı ve çocuklarına açtığında, onlar da bu sıradışı fikre destek verdi detaylı bir plan hazırladılar.





Kızı sosyal medyadan duyurdu





Baerten'ın kızlarından biri sosyal medya hesabından babasının hayatını kaybettiğini duyurarak, "Babacığım huzur içinde yat, seni asla unutmayacağız. Hayat neden bu kadar adaletsiz? Neden sen? Daha büyükbaba olacaktın, önünde hala koca bir hayat vardı" dedi.

Cenaze alanına helikopter ile iniş yaptı





Cenaze töreni Belçika'nın Liege kentinde düzenlendi. 45 yaşındaki adamın akrabaları ve sevenleri yas tutmak için toplanmışken Baerten, kiraladığı HELİKOPTER ile cenaze alanına iniş yaptı.





Cenaze törenine katılanlardan birinin sosyal medyada yayınladığı görüntülerde, insanların yaşadığı kısa bir şoktan sonra helikoptere doğru koştuğu ve adama sarıldığı görülüyor.





Baerten'ın en yakın arkadaşı Thomas Faut'un adama sarılırken "Yemin ederim ağlıyordum. Şok oldum dostum, seni seviyoruz" dediği duyuluyor.





Sosyal medyayı ikiye böldü





Cenaze törenine ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral hale gelirken kullanıcılardan bazıları bunun 'acınası bir şaka' olduğunu belirtti.





Diğerleri ise adamın sevdiklerine 'büyük bir hayat dersi' verdiğini öne sürerek insanların sevdiklerine daha fazla vakit ayırmaları gerektiğini belirttiler.





"Ailem beni görmezden geliyordu"



