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DünyaKendi istediği kızla evlenmek istedi, babası gözlerini oydu
ASYA

Kendi istediği kızla evlenmek istedi, babası gözlerini oydu!

Pakistan'ın Nasirabad köyünde vahşet dolu bir olay yaşındı. 22 yaşındaki bir genç, kendi istediği genç kızla evlenmek istediği için babası ve 4 kardeşi tarafından gözleri oyuldu!

Yeni Şafak
Pakistan'da gerçekleştirilen vahşi saldırı sonrası 22 yaşındaki gencin görme yetisini tamamen kaybettiği belirtildi.
Pakistan'da gerçekleştirilen vahşi saldırı sonrası 22 yaşındaki gencin görme yetisini tamamen kaybettiği belirtildi.

Acı olay Pakistan'ın Belucistan eyaletinde geçiyor.

22 yaşındaki Abdul Baqi isimli genç, kendi seçtiği kızla evlenmek istedi. Abdul Baqi'nin sırf bu sebepten dolayı, babası ve erkek kardeşleri tarafından gözleri oyuldu. Babası ve erkek kardeşlerinin kaşıkla gözlerini oyduğu vahşi saldırı sonrası, iki gözünü de kaybetti.

  • Daily Mail'de yer alan habere göre, 22 yaşındaki genç, ailesine kız arkadaşıyla evlenmek istediğini ve onu istemelerini söyledi. 70 yaşındaki öfkeli baba, diğer 4 oğluyla birlikte oğluna saldırdı, bir odaya sıkıştırarak kaşıkla gözlerini oydu!

Pakistan'da gerçekleştirilen vahşi saldırı sonrası 22 yaşındaki gencin görme yetisini tamamen kaybettiği belirtildi.

"Beni öldürün diye yalvardım"

Abdul Baqi, diğer kardeşleri tarafından hastaneye götürüldü. Babası ve kardeşleri tarafından zalimce saldırıya uğrayan genç, şöyle konuştu:

"Babam ilk başta kabul etmişti. Ancak 3 saat sonra babam 4 kardeşimle birlikte beni odaya götürdü, beni yatağa bağlayıp gözlerime saldırmaya başladılar. "Ne yapıyorsunuz" diye çığlık attım ama beni dinlemediler.

İki gözümü birden çıkardıktan sonra babama yalvardım, beni öldür dedim. Ama bana, "Köydeki diğer gençlere ibret olacaksın" dedi."

Pakistan'da gerçekleştirilen vahşi saldırı sonrası 22 yaşındaki gencin görme yetisini tamamen kaybettiği belirtildi.

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