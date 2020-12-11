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Dünya Kenyada 106 binden fazla çocuk HIV virüsü taşıyor
AFRİKA

Kenya'da 106 binden fazla çocuk HIV virüsü taşıyor

Kenya Sağlık Bakanlığı, 14 yaş altı 106 bin 807 çocuğun İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü (HIV) taşıdığını açıkladı. Geçtiğimiz yıl ülke genelinde 4 bin 333 çocuk, Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu (AIDS) nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Haber Merkezi AA
HIV taşıyan çocuklara yeni bir tedavi yönetimi uygulanacak.
HIV taşıyan çocuklara yeni bir tedavi yönetimi uygulanacak.

Kenya Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde 106 bin 807 çocuğun İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü (HIV) taşıdığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Kabine Sekreteri Mutahi Kagwe, basına yaptığı açıklamada, HIV taşıyan çocukların tedavisi için çalışma başlattıklarını aktardı.

Binlerce çocuğun ölümü engellenecek

Kagwe açıklamasında, "Kenya’da 14 yaş altındaki 106 bin 807 çocuk HIV taşıyor ve bunların sadece 72 bin 968’i tedavi görüyor." dedi.

HIV taşıyan çocuklara yeni bir tedavi yönetimi uygulayacakları bilgisini paylaşan Kagwe, bu yolla binlerce çocuğun ölümünü önlemeyi hedeflediklerini duyurdu.

Kenya’da geçen yıl 4 bin 333 çocuk, Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu (AIDS) nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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