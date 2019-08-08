Dünya Kenyada 5 aylık bebek meclisi karıştırdı
AFRİKA

5 aylık bebeği ile Kenya Parlamentosu'nda

Kenya’da 5 aylık bebek meclisi karıştırdı

Kenya Parlamentosu'nda bir kadın milletvekili, "yabancıların" meclis oturumlarına katılmasını engelleyen tüzük nedeniyle beş aylık bebeğiyle salondan çıkarıldı. Diğer kadın milletvekilleri de kararı protesto için oturumu terk etti.

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Meclise 5 aylık bebeğiyle geldi, zorla dışarı çıkarıldı
Meclise 5 aylık bebeğiyle geldi, zorla dışarı çıkarıldı

Kenya’da bir kadın temsilcinin Ulusal Mecliste yapılan oturuma 5 aylık bebeği ile gelmesi ve zorla dışarı çıkarılması vekiller arasında tartışmaya yol açtı.

Daily Nation gazetesinin haberine göre, Meclisteki oturuma 5 aylık bebeğiyle katılan Kwale Kadın Temsilcisi Zuleika Hassan, düzeni bozduğu gerekçesiyle oturuma başkanlık eden Christopher Omulele tarafından dışarı çıkmaya davet edildi.

Omulele’nin çağrısına tepki gösteren milletvekilleri, kadın temsilci ve bebeğini kalması için ikna etmeye çalışırken, güvenlik görevlileri Hassan ve bebeğini zorla dışarı çıkardı.

Çok sayıda vekil Hassan’a destek olmak için bebekle birlikte Meclisi terk ederken, olay anına ilişkin yayınlanan görüntülerde vekiller arasında sert tartışmaların yaşandığı görüldü.

  • Yaşananlar sonrasında açıklamada bulunan Hassan, “Beklenmedik bir durumla karşılaştım. Sonrasında işimi kaçırmamaya ve bebeğimle birlikte gelmeye karar verdim. Kızım bir atom bombası değil ve patlayamaz.” diye konuştu.

Ijara Milletvekili Sophia Abdi Noor da Mecliste bu tür bir olayla karşılaşılmasını talihsizlik olarak yorumlayarak, ülkede çalışan annelerin akıbetini merak ettiğini söyledi.

Kenya'da Meclise 5 aylık bebeğiyle gelen Milletvekili zorla çıkarıldı
OYNAT 00:57
Kenya'da Meclise 5 aylık bebeğiyle gelen Milletvekili zorla çıkarıldı
Kenya'da bir kadın milletvekili, Meclis'teki oturuma 5 aylık bebeği ile katıldı. Bunun üzerine oturuma başkanlık eden Christopher Omulele, Meclis'in bebek bakmak için doğru bir yer olmadığını belirterek, Zuleika Hassan'ın dışarı çıkmasını talep etti. Milletvekili bu talebin üzerine güvenlik görevlileri tarafından zorla dışarı çıkarıldı.


Arden kurula giren ilk kadın lider

2017'de Kenya Parlamentosu tüm işyerlerine annelerin bebeklerini emzirebilecekleri ve altlarını değiştirebilecekleri bir oda tahsih etme zorunluluğu getirmişti. Ancak mecliste bu tür odalar yok.

Olayın Dünya Emzirme Haftası'nda yaşanması tepkiler artırdı.

Hafta dolayısıyla dünyanın farklı yerlerinde kadın fotoğrafçılar sosyal medyada iş yerlerine götürdükleri bebekleriyle çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

2018'de Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Arden New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 3 aylık Neve Te Aroha'yla birlikte katılmıştı. Arden Kurul'a bebeğiyle gelen ilk kadın lider olmuştu.

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