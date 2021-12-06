Dünya Kenyada düğün otobüsü nehre düştü 31 kişi hayatını kaybetti
AFRİKA

Kenya'da düğün otobüsü nehre düştü: 31 kişi hayatını kaybetti

Kenya'da bir düğüne gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsünün köprüden geçmeye çalışırken nehre sürüklenmesi sonucu 31 kişi hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi AA
Kenyada düğün otobüsü nehre düştü: 31 kişi hayatını kaybetti
Kenya'da yolcu otobüsün yaptığı kazada 31 kişi hayatını kaybetti

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Kitui Valisi Charity Ngilu, yaptığı açıklamada, Kitui eyaletinde 4 Aralık'ta düğüne gitme üzere yola otobüsün köprüden geçmeye çalışırken nehre düştüğünü belirtti.

Ngilu, kazada devam eden kurtarma çalışmalarında şimdiye kadar 31 kişinin cesedine ulaşıldığını kaydetti.

Kazanın ardından 12 kişinin güvenli bir yere kaçmayı başardığını aktaran Ngilu, "Gerçekten çok ama çok üzücü. Çok can kaybettik." dedi.

Ngilu, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.

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