Kenya’da okul çıkışında izdiham: 14 öğrenci yaşamını yitirdi

Kenya'da ilkokul çıkışında izdiham: 14 ölü, 38 ağır yaralı

Kenya'da okul çıkışında meydana gelen izdihamda 14 öğrenci hayatını kaybetti, 38 öğrenci ise ağır yaralandı. İzdihamın neden çıktığı henüz belirlenemezken; okulun çıkışına yakın noktasında bulunan merdivenin çökmesinin neden olduğu düşünülüyor.