Dünya Kerbelada yaşanan izdiham nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi
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Kerbela'da yaşanan izdiham nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi

Kerbela'da yaşanan izdiham nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi

Irak'ın Kerbela şehrinde Aşure Günü etkinliğinde çıkan izdihamda 31 kişinin yaşamını yitirmesi nedeniyle 3 günlük yas ilan edildiği bildirildi.

Haber Merkezi AA
Yaşanan izdihamda 31 kişi öldü, 100 kişi ise yaralandı.
Yaşanan izdihamda 31 kişi öldü, 100 kişi ise yaralandı.

Irak'ın Kerbela kentinde izdiham sonucu 31 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi.

  • Kerbala Valiliğince yayımlanan yazılı açıklamada, Vali Nesif el Gutabi'nin talebi ve Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin onayı üzerine Kerbela vilayetinde Aşure etkinlikleri sırasında yaşanan izdihamda hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildiği belirtildi.

Irak'ta yaşanan olayda 31 kişi hayatını kaybetti.

Kerbela'da dün Aşure merasiminde yaşanan izdiham sonucu 31 kişi ölmüş, 100 kişi yaralanmıştı.

Olayın ardından Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi Kerbela'ya giderek facianın yaşandığı bölgede incelemelerde bulunduktan sonra hastanede yaralıları ziyaret etmişti.

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