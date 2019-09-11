Kerbela'da yaşanan izdiham nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi

Hayat

Diyabet hastalarına ayak sağlığı için 12 öneri

Ülkemiz nüfusunun yüzde 13,7’sinde görülen, yani 10 milyonun üzerinde insanı doğrudan ilgilendiren diyabet hastalığı, en çok ayakları vuruyor. Diyabet hastalarının yaklaşık üçte birinde diyabetik ayak yaraları görülüyor. Bununla birlikte, bu kişilerin en önemli sorunları ve en sık hastaneye yatış sebepleri arasında ayak ülserleri bulunuyor. Sıcak havalarda şeker hastalarında görülen bu tarz yaralanmaların, diğer zamanlara göre artış gösterdiği biliniyor. Doç. Dr. Ethem Turgay Cerit, diyabet hastalarında ayak yaralanmaları ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi.