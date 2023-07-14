Kerberos cehennemi: Kavurucu sıcaklar Avrupa'yı alarma geçirdi

Kuzey Afrika’yı kavuran sıcak hava dalgası şimdi de Avrupa'yı alarma geçirdi. Uzmanlar sıcaklıkların bugüne kadar Avrupa'da kaydedilen en yüksek sıcaklıklar olduğuna dikkat çekerken, Leipzig Üniversitesi’nden Karsten Haustein Temmuz ayının tarihe geçeceğini belirterek, “Tarihin en sıcak ayından kastımız, son 120 bin yılın en sıcak ayı. Ağustos’ta El Nino’nun gücünü artırmasıyla birlikte daha sıcak günler görmemiz yüksek ihtimal." ifadelerini kullandı.





Aralarında İtalya, İspanya, Fransa, Yunanistan, Hırvatistan ve Türkiye’nin olduğu ülkelerde hava sıcaklığının 45 dereceyi geçebileceği belirtilirken, boğucu sıcak hava dalgası yetkilileri biz dizi önlem almaya yöneltti.





İtalya alarmda: Dayanılmaz bir sıcak hava dalgası ile karşı karşıyayız





İtalya’da Floransa ve Roma’nın da aralarında olduğu on şehir için kırmızı alarm verilmiş durumda. Buralarda sıcaklığın 48.8 dereceye ulaşabileceği tahmini yapılıyor. Salı günü ülkenin kuzeyinde, 40’lı yaşlarında bir erkek hayatını kaybetti.





İtalyan medyası, Lodi kentinde bir yaya geçidi için asfaltı boyayan adamın kendinden geçtiği ve kaldırıldığı hastanede öldüğü bildiriliyor.





İtalyan siyasetçi Nicola Fratoianni yaşanan durumu, “Dayanılmaz bir Sıcak Hava Dalgası ile karşı karşıyayız” mesajı ile paylaştı.





Ülkedeki turistlerin de sıcak çarpması nedeniyle bayıldığına dair haberler geliyor.

Yunanistan'da sıcaklık nedeni ile hastaneye kaldırılan bir turist.





Yunanistan'da uzaktan çalışma ve özel izin imkanı





Yunanistan'da sıcaklıkların 42 dereceyi bulacağı açıklanırken Yunanistan Çalışma Bakanlığı çalışanların sıcak hava dalgasından etkilenmemesi için bir dizi önlem aldı.





Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kalp hastalıkları gibi hassas durumu olan çalışan uzaktan çalışabileceği ifade edildi. Hassas hastalıklara mensup olan ancak uzaktan çalışma imkanı olmayan çalışanlara ise özel izin verilebileceği aktarıldı.





Açık havada çalışan kişilere ise esnek çalışma saatlerinde işe gidiş-gelişler uygulanabileceği belirtilirken çalışanlara özellikle günün en sıcak saatlerine 12.00 ve 17.00 arasında dışarıda bulunmamaları ve kendilerini sıcaktan koruması için özel koruyucu ekipmanları kullanması tavsiyesi verildi.





Kerberos adı verildi





Avrupa Birliği Uzay Ajansı (ESA), Dante’nin Inferno eserinde üç başlı köpek olarak bilinen Kerberos’tan ismini alan sıcak hava dalgasının Avrupa’nın güneyinde etkili olacağını açıkladı.





48 dereceyi görecek





ESA, sıcakların henüz başladığını ve İtalya, İspanya, Fransa, Almanya, Polonya, Sicilya ve Sardinya adalarında 48°C hava sıcaklıklarının görüleceğini belirtti.





ESA, Avrupa’nın özellikle güneyinde etkili olacak aşırı sıcakların, Temmuz ayında da devam edeceğini vurgulayarak “Güneyden gelen KERBEROS (adını Dante'nin Inferno'daki canavardan almıştır) adlı bir antisiklon - yüksek basınç alanı - İtalya'nın büyük bölümünde sıcaklıkların 40°C'nin üzerine çıkmasına neden olacak” açıklamasını yaptı.





Arazi yüzeyi havadan daha sıcak





ESA, Avrupa tarihindeki en yüksek sıcaklığın 11 Ağustos 2021'de Sicilya'nın Floridia kasabasında 48.8°C olarak ölçüldüğünü belirterek gelecek günlerde bu rekorun kırılabileceğini öngördü. ESA uydu ile Dünya'dan yayılan gerçek enerji miktarını ölçerek arazi yüzeyi sıcaklığını elde ettiklerini ifade ederek arazi yüzeyi sıcaklığının hava sıcaklığından daha fazla olduğunu belirtti.





Bilim insanlarının arazi yüzeyi sıcaklıklarını baz aldıklarını belirten ESA, bu hafta sonunda İspanya’da hava sıcaklıklarının bile 44 dereceye ulaşmasının beklendiğini ve ‘arazi yüzeyi sıcaklıklarının’ İtalya'nın Roma kentinde 46°C'ye ulaşırken, İspanya'nın Madrid ve Sevilla kentlerinde sırasıyla 46 ve 47°C'ye ulaştığını kaydetti.





Sıcak hava dalgasının vurduğu Hırvatistan orman yangınları ile mücadele ediyor.





Daha fazla rekor kırılması bekleniyor





ESA halihazırda bir iki hava sıcaklığı rekorunun şimdiden kırıldığını vurgulayarak “Küresel sıcaklığın daha da artması ve daha fazla hava rekorunun kırılması bekleniyor” açıklamasını yaptı. ESA, son yapılan bir bilimsel çalışmaya göre Avrupa’da geçen yaz 60 binden fazla kişinin sıcak hava sebebiyle yaşamını yitirdiğini belirtip “Bu yaz muhtemelen daha kötü olacak. Kızıl Haç, yerel halkı ve turistleri son derece dikkatli olmaya ve yüksek sıcaklıklara karşı en savunmasız olanlara dikkat etmeye çağırdı” dedi.











