Dünya Kerkükte eş zamanlı iki bomba infilak etti
ORTADOĞU

Kerkük'te eş zamanlı iki bomba infilak etti

Irak'ın Kerkük şehrinde bombalı araçlarla saldırı gerçekleştirildi. Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil düzenlenen saldırılarda can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Irak'ın Kerkük kent merkezindeki iki ayrı semtte bombalı araçlarla düzenlenen eş zamanlı iki saldırıda can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil yaptığı açıklamada, "Kerkük'ün Esra Mafkudin ve Şeriket Tarık semtlerinde eş zamanlı iki bombalı saldırı düzenlendi." dedi.

  • Kamil, patlamaların meydana geldiği sırada söz konusu bölgelerde hiç kimsenin bulunmamasının bir facianın önüne geçtiğini söyledi.

Can kaybının yaşanmadığı her iki saldırıda bombalı araçların kullanıldığı bilgisini veren Kamil, "Saldırıların kimi ya da kimleri hedef aldığına ilişkin henüz net bir bilgi yok. Polis, bombalı saldırıların yapıldığı semtlerde geniş çaplı inceleme başlattı. Bombalı araçların kent merkezine nasıl getirildiği araştırılıyor." diye konuştu.

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