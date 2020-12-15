DEAŞ'ın Kerkük'te petrol kuyularına düzenlediği saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı

İki kuyudaki yangını kontrol altına almak için günlerdir devam eden çabalarda önemli ilerleme kaydedildiğini ancak tam anlamıyla başarı sağlanamadığını aktaran Abdurrezzak, söz konusu kuyularda aşağıdan yukarıya doğru etkili olan güçlü gaz basıncının büyük alev toplarının oluşmasına yol açtığını ifade etti.