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Dünya DEAŞın Kerkükte petrol kuyularına düzenlediği saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı
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Kerkük'te petrol kuyularına DEAŞ saldırısı

DEAŞ'ın Kerkük'te petrol kuyularına düzenlediği saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı

Irak'ın Kerkük kentinde bulunan Habbaza petrol yatağındaki iki kuyuya geçen hafta düzenlenen DEAŞ saldırısına ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olayda kuyuların güvenliğinden sorumlu kişilerin ihmali olduğuna ilişkin tespitlerde bulunduklarını aktaran Irak Meclisi Petrol ve Enerji Komisyonu Başkanı Heybet Halbusi, petrol alanlarının daha iyi korunması gerektiğini belirtti.

Haber Merkezi AA
Terör örgütü DEAŞ, Irak'ın Kerkük vilayetinde yer alan Habbaza petrol yatağındaki 2 kuyuya bombalı saldırı düzenlemişti.
Terör örgütü DEAŞ, Irak'ın Kerkük vilayetinde yer alan Habbaza petrol yatağındaki 2 kuyuya bombalı saldırı düzenlemişti.

Irak Meclisi Petrol ve Enerji Komisyonu Başkanı Heybet Halbusi, Habbaza petrol yatağında incelemelerde bulunarak yangın söndürme çalışmalarını inceledi.

Petrol alanları daha iyi korunmalı

  • Halbusi, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki petrol kuyusuna düzenlenen DEAŞ saldırısına ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığını söyledi. Olayda kuyuların güvenliğinden sorumlu kişilerin ihmali olduğuna ilişkin tespitlerde bulunduklarını aktaran Halbusi, petrol alanlarının daha iyi korunması gerektiğini belirtti.

Beş gündür yanıyor: Kerkük'te DEAŞ petrol kuyularına saldırdı
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İki kuyudaki yangını kontrol altına almak için günlerdir devam eden çabalarda önemli ilerleme kaydedildiğini ancak tam anlamıyla başarı sağlanamadığını aktaran Abdurrezzak, söz konusu kuyularda aşağıdan yukarıya doğru etkili olan güçlü gaz basıncının büyük alev toplarının oluşmasına yol açtığını ifade etti.
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İki kuyudaki yangını kontrol altına almak için günlerdir devam eden çabalarda önemli ilerleme kaydedildiğini ancak tam anlamıyla başarı sağlanamadığını aktaran Abdurrezzak, söz konusu kuyularda aşağıdan yukarıya doğru etkili olan güçlü gaz basıncının büyük alev toplarının oluşmasına yol açtığını ifade etti.
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Abdurrezzak ayrıca yangının söndürülmesi için ellerindeki tüm teknik imkanları kullandıklarını ve Kuzey Petrol Şirketi İtfaiye ekiplerinden de gerekli desteği aldıklarını dile getirdi.
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Terör örgütü DEAŞ, 9 Aralık'ta Kerkük kentinde bulunan Habbaza petrol yatağındaki 33 ve 44 numaralı kuyulara bombalı saldırı düzenlemişti.
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Beş gündür yanıyor: Kerkük'te DEAŞ petrol kuyularına saldırdı
Irak'ın Kerkük kentindeki Habbaza petrol kuyularında beş gün önce düzenlenen DEAŞ saldırısı sonrası çıkan yangın söndürülemiyor.

Halbusi, Kerkük'teki Habbaza başta olmak üzere tüm petrol alanlarının korunmasıyla ilgili yeni güvenlik planı hazırlanacağını kaydetti.

Rüzgar, yangın söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor

Öte yandan Kuzey Petrol Şirketi Müdürü Muhammed el- Meşayihi, DEAŞ saldırısına hedef olan 33 numaralı kuyuda çıkan yangının söndürülmesi için Kuzey Petrol Şirketine bağlı itfaiye ekiplerinin tam kapasiteyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

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  • Saldırı sonrası üretimin durması nedeniyle zararın günlük 100 bin varil petrol olduğu bilgisini veren Meşayihi, bölgede etkili olan sert rüzgarın söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediğini aktardı. Terör örgütü DEAŞ, 9 Aralık'ta Kerkük'te bulunan Habbaza petrol yatağındaki 33 ve 44 numaralı kuyulara bombalı saldırı düzenlemişti.

Kerkük Sivil Savunma Müdürlüğü ve Kuzey Petrol Şirketine bağlı ekipler, 44 numaralı kuyudaki yangını söndürmüştü.

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