Dünya Keşmir Farkındalık Forumu Genel Sekreteri Faiden Bakan Çavuşoğluna teşekkür İçten takdirimizi hak ediyor
AMERİKA

Keşmir Farkındalık Forumu Genel Sekreteri Fai'den Bakan Çavuşoğlu'na teşekkür: İçten takdirimizi hak ediyor

Dünya Keşmir Farkındalık Forumu Genel Sekreteri Fai, Keşmir sorununa ilişkin cesur açıklamalar yaptığı için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

Haber Merkezi AA
Ghulam Nabi Fai
Ghulam Nabi Fai

ABD'nin başkenti Washington'da faaliyet gösteren Dünya Keşmir Farkındalık Forumu Genel Sekreteri Dr. Ghulam Nabi Fai, Keşmir sorununa ilişkin "cesur açıklamalar" yaptığı için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

Fai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmayı övdü.

  • Çavuşoğlu'nun Keşmirle ilgili "cesur açıklamalar" yaptığını vurgulayan Fai, "Türk Dışişleri Bakanı içten takdirimizi hak ediyor." ifadesini kullandı.

Fai; Hindistan, Pakistan ve Keşmir halkının liderlikleri arasında üçlü diyalog kurma zamanının geldiğini belirtti.

Keşmir sorunun BM kararları çerçevesinde çözülmesi gerektiğini vurgulayan Fai, "Keşmir sorununun barışçıl çözümünün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına uygun olarak araştırılması gerektiğini yineleyen Türkiye hükümetine özellikle teşekkürlerimizi sunmak isteriz. Bu, 8 Ağustos 2019'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından yayınlanan, Keşmir sorununun Birleşmiş Milletler Şartı ve uygulanabilir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı uyarınca BM'nin tutumuna ilişkin yaptığı açıklamayla tutarlıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, İslamabad'da bugün yapılan toplantıda Keşmir'le ilgili, "Özellikle insan hakları ihlalleri ve buradaki demografik değişikliklerle ilgili olarak, Keşmirli kardeşlerimizin arkasında olduğumuzu, onlarla dayanışma içerisinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tek taraflı atılacak adımların durumu daha da komplike hale getireceğine inanıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

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