Keşmir halkına verilen sözler unutuldu

Uluslararası toplumun Keşmir meselesinde önemli bir ilerleme kaydedemediğini belirten Junaid, “Ancak vicdan sahibi insanlar, küresel medya ve uluslararası kuruluşlar Keşmir halkı lehine seslerini yükseltmiştir. Birleşmiş Milletler ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Hindistan’ı sürekli olarak kınamış ve Keşmir’deki insan hakları ihlallerini belgeleyen raporlar yayımlamıştır. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) da Keşmir halkının haklarını tanımakta ve Hindistan’a baskı yapmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türk siyasi partileri de bu konuda ilkeli bir duruş sergileyerek Keşmir halkına güçlü desteklerini sunmuşlardır" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Keşmir konusunda yaptığı açıklamaları takdirle karşıladıklarını belirten Junaid, şunları söyledi: “Türkiye’nin desteği, Keşmir halkı için bir rahatlık kaynağıdır. Pakistan ve Türkiye her zaman kardeş ülkeler olmuşlardır ve Keşmir meselesinde Türkiye’nin sergilediği kararlı duruş bizim için son derece değerlidir.”