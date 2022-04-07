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Dünya ABD tarihinde bir ilk Ketanji Brown Jackson siyahi kadın Yüksek Mahkeme yargıcı oldu
AMERİKA

ABD tarihinde bir ilk: Ketanji Brown Jackson siyahi kadın Yüksek Mahkeme yargıcı oldu

ABD Senatosu, ülke tarihinin ilk siyahi kadın Yüksek Mahkeme yargıç adayı Ketanji Brown Jackson'ın yargıçlığını onadı. Senato Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 53 senatör "evet" oyu kullanırken 47 senatör ise "hayır" oyu kullandı.

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Haber Merkezi AA
Ketanji Brown Jackson ABD tarihinin ilk siyahi kadın Yüksek Mahkeme yargıcı oldu
Ketanji Brown Jackson

ABD Başkanı Joe Biden tarafından Yüksek Mahkeme yargıçlığına aday gösterilen ve 233 yıllık mahkeme tarihinde, bu göreve gelen ilk siyahi kadın unvanını alan Jackson, tarihi bir başarıya imza attı.

Jackson, Demokrat 50 senatörün oylarına ilaveten Cumhuriyetçi senatörler Susan Collins, Lisa Murkowski ve Mitt Romney'nin de oyunu aldı.

Yargıç Stephen Breyer'ın emekliye ayrılacağını açıklamasının ardından Biden'ın aday gösterdiği Jackson'ın, kısa sürede yemin ederek Yüksek Mahkeme yargıçlığı görevine resmen başlaması bekleniyor. Jackson'ın onanması, Biden için de önemli bir siyasi puan olarak nitelendiriliyor.

Ketanji Brown Jackson kimdir?

Son olarak Washington DC Temyiz Mahkemesi yargıçlığı yapan Jackson, 1970'te başkent Washington DC'de dünyaya geldi.

Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1996'da mezun olan Jackson, uzun süre hukuk alanında çeşitli görevlerde bulundu.

Jackson, yerine aday gösterildiği Breyer'ın 1999'da bir yıl katipliğini yaptı. 2009'da dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın teklifiyle "ABD Ceza Komisyonu" Başkan Yardımcısı seçilen Jackson, 2014'e kadar bu görevi yürüttü.

Biden tarafından 30 Mart 2021'de Washington DC Temyiz Mahkemesi yargıçlığına aday gösterilen ve oylamayı kazanan Jackson, 17 Haziran 2021'den bu yana bu görevi yürütüyordu.

Biden'ın adayının, Yüksek Mahkeme'deki 6 "muhafazakar" yargıca karşı üç "liberal" yargıç dengesini değiştirmemesi bekleniyor.

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