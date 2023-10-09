Kıbrıs'taki Pile-Yiğitler yolu konusunda mutabakata varıldı

Pile-Yiğitler yolu
Açıklamada mutabakatın detaylarına ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.
BM Kıbrıs'ın, sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada da Stewart'ın şu sözlerine yer verildi:
Kıbrıs'ta bulunan İngiliz Yüksek Komiserliği, Fransa ve ABD’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bulunan Büyükelçilikleri, Pile konusunda varılan mutabakattan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
İngiliz Yüksek Komiserliğinden üç misyon adına yapılan yazılı açıklamada, hem BM'nin hem de tarafların, Ada'nın her iki tarafında yaşayanların yararına olacak şekilde bir yol bulunmuş olması ve aynı zamanda bölgenin güvenliğinden de ödün verilmemesi hususunda gösterdikleri yapıcı tavrın desteklendiği kaydedildi.
KKTC tarafından Birleşmiş Milletler (BM) kontrolünde bulunan Yeşil Hat üzerindeki Kıbrıs Türklerinin de yaşadıkları Pile köyüne KKTC'den kolay ulaşımı sağlamak üzere insani nedenlerle Pile-Yiğitler Yolu Projesi hazırlanmış, 18 Ağustos'ta yol yapım çalışmalarının başlangıcında işçilere ve güvenlik görevlilerine BMBG askerleri, KKTC toprakları içinde müdahalede bulunmuştu.