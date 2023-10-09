Kıbrıs'taki Pile-Yiğitler yolu konusunda mutabakata varıldı

"Bu çok iyi bir sonuçtur. Bu düzenlemelere, Pile'deki son krize karşılıklı olarak kabul edilebilir bir sonuç getirmeye kararlı olan tüm ilgililerle yapılan son derece yapıcı görüşmeler sonucunda ulaşılmıştır. Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin endişeleri dikkatle ele alınmış ve tüm taraflarca iyi niyet gösterilmiştir. Bu görüşmeler, böyle bir anlayışa ulaşma konusunda kararlılık gösterilmesi halinde tarafların anlaşmazlıklarına nasıl makul ve karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümler bulabileceklerine dair bir örnek teşkil etmiş ve Kıbrıs sorununa karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözümün ulaşılabilir olduğunu hatırlatmıştır"