Dünya Kiev karanlığa gömüldü Şehrin enerji altyapısı Rus saldırısında hasar gördü
AVRUPA

Kiev karanlığa gömüldü: Şehrin enerji altyapısı Rus saldırısında hasar gördü

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rus ordusunun gece ve sabah saatlerinde kente yönelik saldırıları sonucu enerji altyapısının hasar gördüğünü bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Kiev karanlığa gömüldü: Şehrin enerji altyapısı Rus saldırısında hasar gördü
Foto/Arşiv

Kliçko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Kiev'e insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini duyurdu.

'RUS İHALARI İMHA EDİLDİ'

Ukrayna hava savunma kuvvetlerince Kiev ve çevresindeki bölgelerde toplam 40 İHA'nın imha edildiği bilgisi paylaşan Kliçko, "Komşu bölgelerde 15, Kiev bölgesinde 3 ve başkent üzerinde 22 insansız hava aracı imha edildi." ifadelerini kullandı.

'ŞEHRİN ALTYAPISI HASAR GÖRDÜ'

"Şehrin enerji altyapısı Rus saldırısında hasar gördü." ifadelerine yer veren Kliçko, saldırılar nedeniyle ayrıca kentte elektrik kesintileri meydana geldiğini ve ısıtma sistemlerinde sorunlar yaşandığını aktardı.

Kliçko, 31 Aralık'ta Kiev'e düzenlenen füze saldırısında ağır yaralanan bir sivilin bugün hastanede yaşamını yitirdiğini de kaydetti.

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