Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Kievde hayat normale dönüyor Barikatlar kaldırılıyor
AVRUPA

Kiev'de hayat normale dönüyor: Barikatlar kaldırılıyor

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaly Kliçko, ülkede savaş devam ederken Kiev'de kademeli olarak normal hayata dönüldüğünü, aynı zamanda cadde ve sokaklarda daha önce kurulan bazı barikatların genişletildiğini bazılarının ise kaldırıldığını belirtti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
​Kievde hayat normale dönüyor: Barikatlar kaldırılıyor
Kiev meydanında barikatlar kaldırılıyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın son günlerde özelikle Donbas bölgesinde yoğunlaşması nedeniyle başkent Kiev'e geri dönenlerin sayısı artmaya başladı.

Son bir haftadır siren seslerinin yeniden artmaya başladığı Kiev'de, bir yandan araç trafiğinin artması, sokak ve caddelerde kurulan barikatların genişletilmesi, dış semtlerde ise bazı barikatların kaldırılması dikkati çekiyor.

Kiev'de hayat normale dönüyor: Caddelere kurulan barikatlar kaldırıldı
OYNAT 00:38
Kiev'de hayat normale dönüyor: Caddelere kurulan barikatlar kaldırıldı
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ülkenin doğusunda yoğunlaşırken başkent Kiev'de hayatın normale dönmesinin bir işareti olarak caddelere kurulan barikatlar kaldırılmaya başlandı.


Başkentteki güvenlik tedbirleri konusunda konuşan Kliçko, araç trafiği nedeniyle bazı barikatların genişletildiğini kaydederek "Şehir kademeli olarak normal hayata dönüyor. Araçların geçişi için bazı yerleri genişlettik." dedi.

Ülkede savaşın sürdüğünü hatırlatan Kliçko, "Biz savaş durumunda yaşıyoruz bu yüzden barikatlar kalacak. Bazı barikatlar kaldırıldı ama bazıları kalacak." diye konuştu.

Kiev'de sanatevleri ile kiliselerin önünde yer alan ve mart ayında kum torbalarıyla ve tahtalarla kaplanan büst ve heykeller koruma altında kalıyor.

En az 30 bin Mariupol sakini zorla Rusya'ya götürüldü
DÜNYA
En az 30 bin Mariupol sakini zorla Rusya'ya götürüldü

Rusya Mariupol'ün kontrolünü ele geçirdi: 'Kuş dahi uçurtmayın'
DÜNYA
Rusya Mariupol'ün kontrolünü ele geçirdi: 'Kuş dahi uçurtmayın'
Berber koltuğunda korkunç cinayet

Berber koltuğunda korkunç cinayet

​Oğlu öldürülmesin diye para vermiş.
30 yıllık gelenek

30 yıllık gelenek

Köyde tek iftar sofrası kuruluyor.
İngiltereden Rusyaya yeni yaptırım kararı

MİT'ten nokta operasyon

MİT'ten nokta operasyon

​Biri üst düzey 3 kadın terörist etkisiz hale getirildi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mavi Vatan Tatbikatına önemli mesaj.

​İlk bilgilere göre çok sayıda ölü ve yaralı var.

​Bombalı eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı.

​Evdeki 3 milyon TL'yi çalan hırsız tanıdık çıktı.

İlk Türk astronotun uzaya gideceği tarih belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.